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Spor

Beklenen haber geldi: Fenerbahçe her konuda anlaştı

Fenerbahçe yönetiminin, Sırp hoca Zeljko Obradovic ile %30 maaş ve takım bütçesi indirimi ile her konuda anlaştığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 14:19:00 -
Beklenen haber geldi: Fenerbahçe her konuda anlaştı

Fenerbahçe Kulübü, başantrenör Obradovic ile yapılan görüşmeler neticesinde anlaşma sağladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 26 Mart’ta İstanbul’dan ayrılan ve geçtiğimiz günlerde gelerek Başkan Ali Koç ve yöneticilerle görüşmeler yapan Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli kulüp ile anlaşmaya vardı.

Yeni sezon planlaması ve alacağı ücret konusunda yönetim ile uzlaşma sağlayan Obradovic, 3 milyon Euro yıllık ücretinde indirime giderek 2 milyon Euro’yu kabul etti. Obradovic, 30 milyonluk takım bütçesinin ise 20 milyona indirilmesini onayladı.

Özel uçağı reddetti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un Sırbistan’a gidişi için özel uçak önerdiği Zeljko Obradovic, bu teklifi ise reddetti. Tecrübeli baş antrenör, kendisinin biletinin olduğunu ve özel uçağa gerek duymadığını ifade etti.

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