Beklenen ayçiçek yağı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Bakan Nebati burada yaptığı konuşmada, "Kadın işveren ve esnaf, sanatkar sayısının artması için kadınlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Kadın işveren sayımız geride kalan 7 yılda ikiye katlandı" ifadelerini kulandı. Bakan Nebati, "Hiç gelmese bile temmuz ayına kadar yetecek yağımız var. Bu zor zamanlarda operasyon çekenlere biz de operasyon çekeğimizin bilinmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları:

Kadın girişimciliğini artırma misyonuyla hareket eden Halk Bankası'nı tebrik ediyorum. Kadın deyince, hanımefendi diyen. Efendilerin en hanımı. Hanımefendileri oluşturan, anne cennetin kapılarının ortasındadır diyen, cennet annelerinin altındadır diye buyuran bir dinin mensuplarıyız.

Kadının tarihte adı geçmiyorken Türk kültüründe kadınlarımızın birçok konuda söz sahibi olduğu medeniyetin mensuplarıyız. Dünyanın karanlığa gömüldüğü çağlarda kadınlarımızın cesareti her döneme damgasını vurmuştur. Erzurumlu Fatma, Halide Edip Adıvar, Ayşe Çavuş gibi nice İstiklal Harbi kahramanı kadınımız vatanı uğruna gözünü kırpmadan canlarını feda etmiştir.

Bizler kadınlarımızın toplumun gelişiminde en esaslı yetkiyi yüklendiğini kabul ediyoruz. Aile kurumunun içini boşaltmaya çalışanlara, tüm saldırılara inat aileyi savunacağız. Kadınlarımız sadece ailenin bir parçası, annelerimiz eşlerimiz, kızlarımız, kardeşlerimiz değil. Annelerimiz şimdi milletvekillerimiz, bakanlarımız, askerimiz, polisimiz, savcımız, genel müdürümüz, yazarımız.

"Kadın işveren sayımız geride kalan 7 yılda ikiye katlandı"

Türkiye'nin gücüne güç katan kadınlarımızın gayreti ve özverisi bize ilham veriyor. Gerçekleştirdiğimiz bu törende ülkemizin ihracatında önemli yerde olan kadınlarımızın başarısını kanıtlamakta. İktidara geldiğimizde yüzde 27 olan kadınların iş gücüne katılım oranı bugün yüzde 34 seviyesine gelmiş durumda. Bu oranları yeterli görmüyoruz. Kadın işveren ve esnaf, sanatkar sayısının artması için kadınlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Kadın işveren sayımız geride kalan 7 yılda ikiye katlandı.

KOSGEB ve Halk Bank işbirliği yaparak Üreten Kadınlar Yarışması'yla önemli adımlar atıyor. Ekonomimiz pek çok açıdan pozitif olarak ayrıştı. Bir bilinmezlikler içindeydik. Hastalık en yakınımızdaki alıp götürebilir, hayatımızı adadığımız işletmeyi yok edebilir, her türlü sosyal iletişimiz gidebilirdi. Her zorluktan sonra mutlaka bir kolaylık vardır.

Sanayi üretimine paralel şekilde ihracatımızı da artırdık. 2021 yılında tüm zamanların rekorunu kırdık. Şubat ayı itibariyle de yükseliş devam ediyor. İhracattaki güçlü görünüm cari işlemler açığını 14.9 milyar dolara düşürdü.

Dünyanın en önemli sorunu Türkiye başta olmak üzere enflasyon. Gelişmiş ülkelerde son 30-40 yılda görünmeyen enflasyon oranlarına ulaşıldı. Bu yükselişin ülkemize de yansıması kaçınılmaz. Son dönemde ise Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime bağlı olarak enerjideki artış hızlanmıştır. Bugün Emtia fiyatlarında, gıda fiyatlarında, petrolde her kalemde çok ciddi artışlar söz konusu. Halkımızın refahının korunması açısından değil, sürdürülebilir büyüme kapsamında önceliktir. Enflasyonla mücadele sabırlı olmayı gerektirir. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla tam uyum ve istişare içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Fiyat İstikrar Komitesini aktif şekilde kullanıyoruz. Gıdada KDV'yi yüzde 1'e indirdik. Elektrikte de KDV'yi yüzde 8'e indirdik. Tarımsal üretimi desteklemek için tarım desteklerini artırarak 29 milyar liraya çıkardık.

Hiç gelmese bile temmuz ayına kadar yetecek yağımız var. Bu zor zamanlarda operasyon çekenlere biz de operasyon çekeğimizin bilinmesini istiyoruz.