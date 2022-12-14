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Spor Beklenen Arda Güler açıklaması geldi! Başkan duyurdu
Spor

Beklenen Arda Güler açıklaması geldi! Başkan duyurdu

Gençlerbirliği Asbaşkanı Mehmet Soylu, Sarı-Lacivertli ekiple Arda Güler transferi için anlaşmaya vardıklarını söyledi. Arda Güler'in yüzde 20 hakkı için Sarı-Lacivertliler 2.5 milyon euro ile anlaştı.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 10:21:00 -
Beklenen Arda Güler açıklaması geldi! Başkan duyurdu

Gençlerbirliği Asbaşkanı Mehmet Soylu, Fenerbahçe'yle Arda Güler transferi için anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Arda Güler için anlaştık

Arda Güler'in durumu ile ilgili konuşan Soylu, "Arda Güler'in satışını konuştuk. Başkanlar düzeyinde konuşuldu, anlaşıldı, 2,5 milyon Euro'ya anlaştık. Altyapımızdan da 4 oyuncu verildi. Bunlara da 200 bin Euroluk bedel ve sonraki satışlardan pay biçildi" dedi.

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