Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar alarmı verildi

Kış mevsiminin ortasına geldiğimiz günlerde İstanbul'da kayda değer bir kar yağışı görülmedi. İstanbullular kara hasret kaldı. Çocuklar kar tatili için ve karda oynayıp eğlenmek için kar yağışını dört gözle bekliyor. Meteoroloji ise yaptığı hava tahminlerine dayanarak, Cuma gününe dikkat çekti.

İstanbul'da hava durumu için bir değerlendirme yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Müdürü Ahmet Uçar, Türkiye'nin yarın akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği açıkladı.

Uçar'ın açıklamalarına göre; önümüzdeki günlerde ülkemizin güney ve batı kıyılarında kuvvetli yağmur, kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere kar yağışları ile batı kesimlerinde başlayarak zamanla iç ve kuzey kesimlerinde fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor

Yağmurla başlayacak yağışların, iç kesimlerin yüksek yerlerinde karla karışık yağmur ve kar, akşam saatlerinden itibaren ise Marmara'nın batısında kar şeklinde olması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da perşembe gecesinden itibaren Trakya'ya yakın ilçeler olan Silivri ve Çatalca gibi batı ilçelerinden başlayarak tipi şeklinde karla karışık yağmur ve kar, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ise aralıklarla karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

Aralıklarla görülecek kar yağışının hafta başına kadar iç ve yüksek kesimlerde 5-15 cm, kıyı kesimlerde ise daha az olmak üzere devam edeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan perşembe günü akşamdan cuma öğleye kadar devam edeceği belirtilen rüzgarın, kuzey yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Müdürü Ahmet Uçar, Ankara için ise perşembe günü akşam ve cuma günü sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı beklendiğini belirtti. Ankara'da hafta sonu ise aralıklarla kar yağışı görülecek.

İstanbul için 3 günlük hava tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı 3 günlük hava durumu değerlendirmesine bakıldığında ise 3 gün için beklenen sıcaklık verileri dikkat çekiyor. Meteoroloji tarafından İstanbul için hazırlanan 3 günlük hava durumu raporu şöyle:

3 Ocak Perşembe gün içinde hava yağmurlu, akşam saatlerinde ise sağanak yağmur etkili olacak. En yüksek sıcaklık 7 derece oalrak ölçülürken, en düşük sıcaklık ise 4 derece olarak bekleniyor.

İstanbul'da 4 Ocak Cuma günü hava kapalı olacak ve kar yağışı görülecek. Sıcaklığın gündüz 2, gece 1 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar saatte 54 km hızla esecek, aman dikkat!

Meteoroloji'nin 5 Ocak Cumartesi günü için yaptığı tahmini değerlendirmede havanın yine kapalı olması beklenirken, kar yağışının devam edeceği görülüyor. Sıcaklık 1 ila 3 derece arasında ölçülüyor.