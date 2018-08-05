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Bekir Pakdemirli, Venezuelalı mevkidaşı ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Venezuela Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

05 Ağustos 2018 Pazar 15:07
Bekir Pakdemirli, Venezuelalı mevkidaşı ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakdemirli, bakanlıktaki  görüşmede, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya suikast girişimini  kınadığını belirterek, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Pakdemirli, Türkiye'nin her zaman dost ve kardeş ülke Venezuela'nın  başkanı ve halkı ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut tarımsal ilişkilerin  geliştirilmesi ve tarımsal ticaret hacminin artırılması konuları ele alındı.

Tarımsal üretim ve ticaretin geliştirilmesi amacıyla  gerçekleştirilecek ortak proje ve iş birliği alanlarının ele alındığı görüşmede,  bu alanların kısa ve orta vadede hayata geçirilmesi için ortak komite kurulmasına  ve konuya ilişkin çalışmaların ivedilikle başlatılmasına karar verildi.

Konuk bakan Soteldo, Pakdemirli'yi Venezuela'ya davet etti.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 15:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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