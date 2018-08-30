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Bekir Pakdemirli: Şarbonlu hayvanlar hiçbir şekilde piyasaya verilmedi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Et ve Süt Genel Müdürlüğünce ithal edilen ve Ankara Gölbaşı ilçesindeki işletmeye getirilen hayvanlardan şarbon vakası görülen 146'sının Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre imha edildiğini belirterek, "İlk bulgulara göre, şarbon hastalığının bitki kaynaklı olabileceği gözüküyor. İthal edilen hayvanlar, canlı veya et olarak hiçbir şekilde piyasaya verilmedi." dedi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 08:28
Bekir Pakdemirli: Şarbonlu hayvanlar hiçbir şekilde piyasaya verilmedi

Pakdemirli, bakanlıkta şarbon hastalığına ilişkin açıklamalarda  bulundu. Et ve Süt Genel Müdürlüğünce Brezilya ve İrlanda'dan toplam 6 bin 968  baş kesimlik hayvan ithal edildiğini bildiren Pakdemirli, hayvanların İzmir  Veteriner Sınır Kontrol Noktası'nda gerekli muayenelerinin yapıldığını kaydetti. Bu hayvanlardan 3 bin 9'unun Konya'daki işletmeye, 3 bin 959'unun da  Ankara Gölbaşı ilçesi Ahiboz mahallesindeki işletmeye getirildiğini aktaran  Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gölbaşı'ndaki hayvanlarda hastalık şüphesi görülmesi üzerine numune  alınmış, Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsüne gönderilmiş ve  sonuç şarbon (Anthrax) pozitif çıkmıştır. Numune sonucu pozitif çıkan ve  işletmede ölen 146 büyükbaş hayvan, ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekiplerimizce  Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre derin çukurlar kazılıp kireçlenip toprakla  üstü kapatılarak imha edilmiştir." Pakdemirli, işletmenin karantinaya alındığına, giriş ve çıkışların  kontrol edildiğine işaret ederek, halkın ve yetiştiricilerin rahat olmasını  söyledi.

Her türlü teknik ve sağlık tedbirinin alındığını dile getiren  Pakdemirli, hastalık çıkan işletmeye yakın mahalledeki gerekli kontrol ve  aşılamaların yapıldığını ifade etti.

"79 NOKTADA ŞARBON HASTALIĞI GÖRÜLDÜ"

Şarbon hastalığının bu yıl Romanya, Fransa, İtalya, Rusya ve  Macaristan görüldüğüne dikkati çeken Pakdemirli, "Türkiye'de, 2018'de 79 noktada  şarbon hastalığı görüldü. Medyada kaçı yer aldı? Çoğu yer almadı. Bugün medyada  yer almayan Bitlis'te de bir şarbon vakamız var, orada da 42 hayvanımız telef  oldu." diye konuştu.

Pakdemirli, Konya'daki işletmelerde hayvanlarda hastalık görülmediğine  değinerek, Gölbaşı'ndaki durumda da her şeyin kontrol altına alındığını  vurguladı. İthal hayvanların, canlı veya et olarak hiçbir şekilde piyasaya  verilmediğinin de altını çizen Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Konuyla ilgili olarak dün Teftiş Kurulu Başkanımıza talimat verdim.  Çok kuvvetli bir ekiple bu işin üzerine eğiliyorlar. İlk bulgulara göre, şarbon  hastalığının bitki kaynaklı olabileceği gözüküyor. Brezilya'dan gelen hayvanların  buraya geliş süresi yaklaşık 30 gün. Bu hayvanlar oradan hasta olarak yola çıkmış  olsalardı 30 gün içinde yolda telef olması gerekirdi. Hastalığın özellikle  Türkiye'ye geldikten sonra olabileceğini düşünüyoruz. İlk bulgular, bu işin ithal  esnasında olamayacağını gösteriyor. İthalattaki prosedürlerimiz, Dünya Hayvan  Sağlığı Örgütünün prosedürlerine tamamen uygun ve bu konuda çok sıkı  denetimlerimiz mevcut."

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 08:28
  1. Konya
  2. İzmir
  3. Bitlis
  4. Ankara
  5. Bekir Pakdemirli
  6. gölbaşı
  7. şarbon

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