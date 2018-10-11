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Bekir Pakdemirli: Helal keserse Rusya’dan et ithal ederiz

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Rusya’nın Türkiye’ye kırmızı et ihraç etmesi talebine ilişkin “Türkiye farklı bir dine mensuptur. Helal kesim gerekliliklerini ve karantina koşullarını yerine getirdiğiniz zaman neden olmasın” açıklamasını yaptı.

11 Ekim 2018 Perşembe 08:14
Bekir Pakdemirli: Helal keserse Rusya’dan et ithal ederiz

Rusya’da gerçekleşen 20. Altın Sonbahar Tarım Fuarına katılan Pakdemirli, iki ülkenin çok iyi ilişkileri bulunduğu, nükleer santral, gıda ticareti yaptığını, et ticareti de yapılabileceğini, vize muafiyeti hâlinde gelişmelerin çok daha hızlı olacağını söyledi. Pakdemirli “İşlenmiş tarım ürünü, hazır gıda ile hububatta hijyen, aroma ve damak tadında dünyadaki lider ülkelerden biriyiz. İlişkilerimizin daha iyi olacağını öngörüyorum. Ticaret geliştiği sürece dostluklar artıyor. Birlikte pek çok iş yapabiliriz” dedi. Rusya’nın Türkiye’ye kırmızı et satışı talebi için de Pakdemirli, “Helal kesim ve karantina şartlarının sağlanması hâlinde neden olmasın” diye cevap verdi.

 

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 08:14
  1. Pakdemirli

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