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Bekir Pakdemirli: Demokrasiye hep beraber sahip olmamız lazım

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Demokrasiye hep beraber sahip olmamız lazım. Eğer adanmışlığımız olursa liderimizin etrafında toparlanırsak demokrasimizin sahibi oluruz." dedi.

06 Ağustos 2019 Salı 17:02
Bekir Pakdemirli: Demokrasiye hep beraber sahip olmamız lazım

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki AK Parti İl Başkanlığı Genişletişmiş İstişare Toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 20'nci yüzyılda birçok travma yaşadığını söyledi.

Ülkenin genç bir demokrasiye sahip olduğunu belirten Pakdemirli, "Demokrasimizin oturması anlamında bazı travmalar yaşıyoruz, dertli de bir coğrafyadayız. Bu dertli coğrafyada mutlaka sağlam ve ayakta duruyor olmamız lazım, o yüzden demokrasinin mutlaka yanında olmamız lazım ve uyanık olmamız lazım. Olmaz dediğimiz şeyler, Amerikan filmlerinde görsek, senaryosunu görsek inanmayacağımız şeyler, işte bunlar üç sene önce başımıza geldi ve bir darbe girişimini hep birlikte yaşadık. Artık 21. yüzyıl darbelere kapalıdır dedik ama belki biz yeterince uyanık olmadığımız için bunu yaşadık. Demokrasiye hep beraber sahip olmamız lazım. Eğer adanmışlığımız olursa, liderimizin etrafında toparlanırsak demokrasimizin sahibi oluruz." diye konuştu.

"Coğrafyamızda dik durabileceğimiz sisteme kavuştuk"

Pakdemirli, Başkanlık Sistemine değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Senelerdir, 30 senedir, 40 senedir, Demirel'in söylediği, Özal'ın istediği Başkanlık Sistemi de geldi. Henüz tabii etkileri tam hissedilmemiş olsa da bu işin de en nihayetinde bir alışma süresi, devletteki süreçlerin de tekrar bir gözden geçirme süreci olacaktır. İnşallah Başkanlık Sistemiyle bir daha koalisyon oluşturmayan ve dik durabileceğimiz, dış devletlere karşı dik durabileceğimiz, coğrafyamızda dik durabileceğimiz bir sisteme kavuştuk. İnşallah bundan sonra önümüzde 4 yılımız var, 4 tane kocaman yıl. Değerli ağabeylerimiz ilk dört yılda neler yaptıysa şimdi bizim görevimiz çok daha kolay olamaz, daha fazlasını vatandaşın önüne götürmek, vatandaşın ayağına götürmek, vatandaşın hizmetine sunmak olacaktır."

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 17:02
  1. Ordu
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