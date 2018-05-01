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Bekir Coşkun'dan skandal 1 Mayıs tavsiyeleri

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bugün birçok ismin köşesine taşıdığı 1 Mayıs ile ilgili Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun'dan skandal bir yazı geldi.

01 Mayıs 2018 Salı 12:22
Bekir Coşkun'dan skandal 1 Mayıs tavsiyeleri

Bekir Coşkun, yazısında işçi sınıfının gücünün farkında olmadığını savundu, işçi sınıfının bu gücünün farkına varıp dikta yöntemiyle suçladığı mevcut yönetimi yıkabileceğini yazdı.

DARBELERLE YAPILAMAYANI İŞÇİLERE TAVSİYE ETTİ

Coşkun yıllardır gözünü kör eden kininden ülkemizde devam eden refah ve huzur ortamını görmeyip, darbelerin bile bozamadığı bu ortamı yıkmayı işçilere tavsiye etti.

Coşkun'un bu skandal yazasına cevap yine meydanlardan geldi. Gün içersinde yurdun dört bir yanından gelen kutlama görüntülerinde bu ortamın bozulamayacağını işçiler kendisine gösterdi.

İşte yazının ilgili kısmı;

"Aslında ordulardan daha güçlüdür işçi sınıfı…

İnsan gibi yaşama talepleri, özgürlükleri, gelecekleri, ülkeleri, demokrasileri, onurları, vatanları için harekete geçtiklerinde, hiç kimse önlerinde duramaz…

Ama belediye başkanı çomağını salladığında, sarı hırkalarını giyip Tayyip Erdoğan'ı alkışlamaya koşuyorlar.

...

İşçiler sınıflarının bilincinde olmadıkça, işte böyle demokrasi gider, hukuk biter, cumhuriyet yıkılır, yerine tek adam diktatörlüğünü kurarlar…

Onlar çalıp-yağmaladıkça, ömür boyu aç kalacağını düşünmez işçi…

Oysa bizim işçilerin gücüne ne çok ihtiyacımız var…"

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 12:22
  1. Bekir Coşkun Sözcü
  2. skandal yazı
  3. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

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