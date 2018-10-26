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Bekir Coşkun'dan acziyetlerini gözler önüne seren yazı

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'yi devirmek için güvendikleri ama ellerinde patlayan meseleleri kaleme aldı.

26 Ekim 2018 Cuma 12:09
Bekir Coşkun'dan acziyetlerini gözler önüne seren yazı

Sözcü’nün “Göbeğini Kaşıyan Adam”ı Bekir Coşkun, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. Coşkun, Erdoğan’ı devirmek için güvendikleri ama ellerinde patlayan konuları tek tek sıraladı. İşte Coşkun’un bugünkü yazısı:

Nelere umut bağlamadık ki…

Çuvalda” umutlandık…
Şanlı tarihinde hiç görülmemiş biçimde askerimizin başına çuval geçirilince “Çuval bunu götürür” dedik…

Ayakkabı kutusuna” güvendik…
Kesin gider, bu öyle böyle bir kutu değil” dedik…
Kutuyu yakalayan polis, savcı, yargıç gitti, bu kaldı…

Bharara” dedik…
Türk yargısı yapamadı, Amerikan savcı yapar” dedik ki…
Bharara gitti…

Beyzbol sopası” umut oldu…
Obama resimde elinde beyzbol sopası ile görününce “Sopayı gösterdi ya, bu iş bitmiştir” demiştik… Trump da giderse, üç ABD başkanı göndermiş olacak…

Fuat Avni'ye” güvendik…
Koştuk…
Fuat Avni diyor ki gidiciymiş” dedi muharrir…
Gerçekte olmayan adamı yakaladılar…
Bu kaldı…

Abdullah Gül'e” güvendik arkadaşlar…
Siyasi tarihte en uzun süre “bir şey yapacakmış gibi yapan adam” oldu…
Bülent Arınç” bile umut oldu, “Her şeyini biliyor götürür” dedik, bir de baktık ki o konuşuyor, Bülent Arınç duygulanmış ağlıyor…

Danalara” güvendik…
Helal kesim yapılmadan 500 bin ineği-koyunu getirerek, garsondan “helal kürdan” isteyen millete yedirdiler…
Olmadı…

Dolara” güvendik…
Kuru soğana güvendik, turpa güvendik…

(Dikkat edin; güvendiklerimiz arasında her şey var, CHP yok…)

Şimdi…
Devlet Bahçeli” diyorlar…

15 senedir AKP ile birlikte parlamenter cumhuriyeti yıkan adama güveniyorsanız…
Bence kış geldi, “lahanaya” bakalım…

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 12:09
  1. Bekir Coşkun
  2. AK Parti
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Sözcü

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