Bekir Bozdağ’dan Özgür Özel ve CHP’lilere kapak!

Yeni Akit Ankara

Konuya ilişkin Akit’e açıklama gönderen Bekir Bozdağ, “Kur’an Kursu açmak ve Kur’an öğretmek, Diyanet İşleri Başkanlığı’na kanunla verilmiş bir görevdir. 4-6 yaş Kur’an Kursları da kanuna göre açılan ve çalışan eğitim kurumlarıdır. Bugün 80 yaşında da 4-5-6 yaşında da Kur’an kursu öğrencisi var. Öğrenmenin yaşı yoktur. Müslüman birinin dinin kutsal kitabı Kur’an’ı öğrenmesi, takdir edilecek bir durumdur, kınanacak ya da suçlanılacak birşey değildir. Maalesef CHP temsilcileri, hem çocuklarımıza Kur’an öğreten Diyanet’i suçluyor, hem de Kur’an öğretimini ortaçağ zihniyetinin tezahürü olarak görüyor. Kur’an öğretimine ve öğrenimine karşı çıkmak, ortaçağ zihniyetinin CHP’de adeta tezahürüdür. Kur’an öğretimi ve öğrenimine karşı duruş, Kur’an’a saygısızlıktır. Bu saygısızlıklarından ve ortaçağ zihniyetlerinden dolayı CHP temsilcilerini kınıyorum” ifadelerini kullandı.

CHP’nin bu yasakçı zihniyeti, ortaçağ zihniyetidir!

28 Şubat sürecinde: Kesintisiz 8 yıllık eğitimi bitirmeyenin (15 yaşını doldurmayanın), Kur’an Kursu’na gitmesi kanunla yasaklandığını hatırlatan Bozdağ şunları söyledi: “İlköğretim beşinci sınıfı bitirmeyenlerin (12 yaşını doldurmayanların), tatillerde yaz Kur’an Kursu’na gitmeleri de kanunla yasaklandı. CHP ve 28 Şubat zihniyetine göre belli bir yaşın altındaki çocukların; Her kursa (Müzik, bale gibi) gitmek serbest; ama Kur’an Kursu’na gitmek yasak. Her kitabı öğrenmek/öğretmek serbest, ama Kur’an’ı öğrenmek/öğretmek yasak. CHP’nin bu yasakçı zihniyeti, ortaçağ zihniyetidir. AK Parti İktidarı; Kur’an Kurslarında yaş sınırını kaldırdı. Her yaştaki Türk vatandaşının Kur’an Kurslarında Kur’an öğrenmesini serbest bıraktı. Ortaöğretimde Kur’an’ı seçmeli dersler arasına koydu. CHP zihniyetinin yansıması 28 Şubat’ın izlerini bir bir ortadan kaldırdı”