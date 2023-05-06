  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bekir Bozdağ'dan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e rest!
Siyaset

Bekir Bozdağ'dan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e rest!

Yeniakit Publisher
2023-05-06 11:33:00 -
Bekir Bozdağ'dan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e rest!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı programda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Hükümet, Öcalan ile görüşüyor. Bunun için bir yargı mensubu görevlendirdi" iddiasına yanıt verdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kanal 7 Ankara Temsilcisi ve Haber7 Yazarı Mehmet Acet’in yönetiminde ekrana gelen ‘Akşam Baskısı’ programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bozdağ, '' İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Hükümet, Öcalan ile görüşüyor. Bunun için bir yargı mensubu görevlendirdi" çıkışına meydan okuyarak yanıt verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşülmesi için İmralı'ya heyet gönderildiğini öne sürerek "Daha yeni İmralı'ya adam gönderdiler, yardım istediler. Kimin gönderildiğini biliyorum. Siyasetçi olsa adını hemen söylerim. Yargıdan birini gönderdiler" ifadelerini kullanmıştı.

BOZDAĞ: AHLAKSIZLIK! YALAN SÖYLÜYORLAR! TÜM İSİMLERİ AÇIKLAYACAĞIM! HERKES GÖRECEK

Akşener'e meydan okuyan Bozdağ, ''Bürokrasi içerisinde CHP ve İYİ Parti'ye çalışanlar var. Ahlaksız her yerde var. Bunun altını çizmek lazım. Sayın Akşener'i de aldatmışlar. Akşener de okuduğu evrakı anlayacak yeterliliğe sahip. Yalan söylüyorlar. Teknik bir çalışma için orada bulunan insanları sanki teröristbaşıyla görüşmüş gibi ahlaksızca servis ediyorlar. Evrak varsa çıksın açıklasın! O evrakları bir basına versinler de görelim. Açıklamazlarsa ben açıklayacağım. Bunların nasıl bir yalancı olduğunu, nasıl bir çarpıtma olduğunu görürüz. Yarın tüm isimleri açıklayacağım, herkes görecek.'' ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ sözlerinin devamında, ''Kamuoyunun gözünde kaybettikleri itibarı 'böyle diyorlar ama onlar da böyle yapıyorlar.' iftirasını atarak oradan çıkmak istiyorlar. Madem ellerinde belge var. Bizi de köşeye sıkıştıracaklarına inanıyorlar. Niye belgeyi açıklamıyorlar. Yazışmalar tamamen onları yalanlıyor. '' dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Musa

Kemal ve Akṣener bir Amerikan Avrupa feto pkk projesidir 2018 sayın chpli öymen anlatı ne olacagını. Millilik olamamak emperyalistlerin kucagına oturmak onlara hizmekar mankurt olamak isteyen chp ip hdp bunlar Türkiyeye her kötülügü hazır. Geçmiṣi karanlık bir parti umulur ki gelecekte bu partinin gecmiṣi Tvlerdr uzun konu olmalı öyle bir saat degil . Dizi gibi olmalı ki insanlar Tarihte ne olmuṣ bilinsin ki gelecekte ne olabilir biline .ki çogu söylemleri chp ip hdp deva vs gecmiṣte olmuṣ Demirag ortada bugün aynısı yapılmaya calıṣıyorlar

İsmail

Sadece hedef şaşırtmaya çalışıyor, herkes chpkk konuşmasın isteniyor. "Cambaza bak cambaza." der gibi.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23