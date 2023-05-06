Bekir Bozdağ'dan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e rest!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kanal 7 Ankara Temsilcisi ve Haber7 Yazarı Mehmet Acet’in yönetiminde ekrana gelen ‘Akşam Baskısı’ programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bozdağ, '' İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Hükümet, Öcalan ile görüşüyor. Bunun için bir yargı mensubu görevlendirdi" çıkışına meydan okuyarak yanıt verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşülmesi için İmralı'ya heyet gönderildiğini öne sürerek "Daha yeni İmralı'ya adam gönderdiler, yardım istediler. Kimin gönderildiğini biliyorum. Siyasetçi olsa adını hemen söylerim. Yargıdan birini gönderdiler" ifadelerini kullanmıştı.

BOZDAĞ: AHLAKSIZLIK! YALAN SÖYLÜYORLAR! TÜM İSİMLERİ AÇIKLAYACAĞIM! HERKES GÖRECEK

Akşener'e meydan okuyan Bozdağ, ''Bürokrasi içerisinde CHP ve İYİ Parti'ye çalışanlar var. Ahlaksız her yerde var. Bunun altını çizmek lazım. Sayın Akşener'i de aldatmışlar. Akşener de okuduğu evrakı anlayacak yeterliliğe sahip. Yalan söylüyorlar. Teknik bir çalışma için orada bulunan insanları sanki teröristbaşıyla görüşmüş gibi ahlaksızca servis ediyorlar. Evrak varsa çıksın açıklasın! O evrakları bir basına versinler de görelim. Açıklamazlarsa ben açıklayacağım. Bunların nasıl bir yalancı olduğunu, nasıl bir çarpıtma olduğunu görürüz. Yarın tüm isimleri açıklayacağım, herkes görecek.'' ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ sözlerinin devamında, ''Kamuoyunun gözünde kaybettikleri itibarı 'böyle diyorlar ama onlar da böyle yapıyorlar.' iftirasını atarak oradan çıkmak istiyorlar. Madem ellerinde belge var. Bizi de köşeye sıkıştıracaklarına inanıyorlar. Niye belgeyi açıklamıyorlar. Yazışmalar tamamen onları yalanlıyor. '' dedi.

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