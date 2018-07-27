0553 313 94 23

Bekir Bozdağ'dan ABD'ye sert tepki: Had bilmezliktir

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rahip Brunson’ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye’ye yönelik “yaptırım” tehdidine TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ’dan tepki geldi.

27 Temmuz 2018 Cuma 09:23
Bekir Bozdağ'dan ABD'ye sert tepki: Had bilmezliktir

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada, “Türkiye, egemen ve bağımsız bir ülkedir; aynı zamanda demokratik bir hukuk devletidir. Türk yargısı, bağımsız ve tarafsızdır. Hiçbir kişi, makam veya organ Türkiye’ye de Türk yargısına da emir ve talimat veremez; tavsiye ve telkinde bulunamaz” dedi. 

"Had bilmezliktir" 

Bozdağ, “Türkiye’de darbe teşebbüsünde bulunan,251 şehidin, 2 bin 193 gazinin kanı elinde olan katil, başpapazlardan, teröristbaşı Fethullah Gülen’i himaye edeceksiniz, sonra da Türkiye’de pek çok suça karıştığı davaya konu papazı bahane edip Türkiye’yi tehdit edeceksiniz, bu, büyük bir had bilmezliktir. ABD’li bazı yetkililerin, bu gerçekleri görmeyip Türkiye’yi tehdit etmesi, büyük bir had bilmezliktir. Türk milleti ve Türkiye Devleti, tehdit edilemez, tehditlere de boyun eğmez. Türk milletini başka milletlerle, Türkiye Devleti’ni başka devletlerle karıştıranlar, hep kaybettiler” dedi. 

"Alemi kör herkesi sersem zannetmesin" 

Bazı ABD’li yetkililerin Türkiye’yi tehdidinin had bilmezlik olduğunu ifade eden Bozdağ şunları söyledi:

“Türk milleti,Türkiye Devleti ve Türk tarihi hakkındaki cehaletlerinin somut göstergesidir. Haddini bilmeyene had bildirmek de; Türk milletini ve Türkiye’yi tanımayanlara tanıtmak da bilmeyenlere de öğretmekte mahiriz. Türkiye’ye düşmanlık eden bütün ülkeleri, terör örgütlerini, hainleri ve ihanet şebekelerini alenen destekleyen ABD yönetimi, Türkiye’nin her oyunu, her tuzağı ve her kirli hesabı daima bozduğunu, bundan sonra da bozma gücüne sahip olduğunu hala öğrenmemişse, ders tekrarı da yaparız. Türkiye’de/Türkiye dışında Türkiye aleyhine terör faaliyetlerinde bulunan FETÖ, PKK, PYD ve YPG dahil bilumum terör örgütlerine alenen destek verip, sonra da dostluktan, stratejik ortaklıktan, müttefiklikten ve işbirliğinden bahsetmek, iki yüzlülükten başka bir şey değildir.ABD yönetimi, alemi kör herkesi sersem sanmaktan vazgeçmeli, kendi körlüğünü görmeli ve kendi sersemliğini de anlamalıdır. Zira Türkiye ve ABD’nin dostluğu, müttefikliği ve stratejik ortaklığı iki ülkenin de yararınadır.”

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 09:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan: En az 83 kişinin öldüğü yangınlar kasten çıkarılmış iddiası
    1. Yunanistan: En az 83 kişinin öldüğü..
    2. Evini terk eden oğlunu delik deşik etti!
    3. Sınav sorularını çalan FETÖ'cülere..
    4. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine..
    5. 8 ilde operasyon! Gözaltılar var
    6. Bekir Bozdağ'dan ABD'ye sert tepki:..
    7. 8 komiser yardımcısı hakkında gözaltı..
    8. Bülent Turan CHP'lileri yerin dibine..
    9. Babasının 5 kişiyi öldürdüğü katliamda..
    10. Günün âyet ve hadisi
    11. Dolar, dünkü yükselişin ardından yatay..
    12. Cuma günü yapılıp reddedilmeyen dua..
    13. ABD'den PKK'ya silah yardımı
    14. K. Kore'den sürpriz ABD kararı!
    15. Cuma namazı bugün saat kaçta (27..
    16. Otomobil evin terasına uçtu: 2 kişi..
    17. Bursa cuma saati kaçta?
    18. Amerika-Kuzey Kore arasında tarihi..
    19. Adıyaman cuma saati kaçta? | Adıyaman..
    20. Arefe günü duası nedir?
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    İlk kez açıkladı: 2020’den itibaren er alınmayacak
    İlk kez açıkladı: 2020’den itibaren er alınmayacak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Suudi bakandan Türkiye açıklaması!
    Suudi bakandan Türkiye açıklaması!