Bekir Bozdağ yeni kira artış oranını açıkladı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek sözleşmelerde önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olacağı hükmü Borçlar Kanunu'na eklenecek" dedi.
Adalet Bakanı Bozdağ, kira düzenlemesi hakkında konuştu. Bakan Bozdağ, "Konut kiralarında, 1 yıl süreyle, bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilecek, üzerindeki artışlar geçerli olmayacak" dedi.
Hüküm Borçlar Kanunu'na eklenecek
Bakan Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek sözleşmelerde önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olacağı hükmü Borçlar Kanunu'na eklenecek" ifadelerini kullandı.
Düzenleme 1 yıllık süreyi kapsayacak.
Düzenlemenin kısa sürede tamamlanarak kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
Bir önceki uygulamada 12 aylık TÜFE'nin ortalamasına göre zam yapılıyordu ve en son çıkan veri de yüzde 39.33 olarak gerçekleşmişti.