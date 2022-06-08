  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bekir Bozdağ yeni kira artış oranını açıkladı
Gündem

Bekir Bozdağ yeni kira artış oranını açıkladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek sözleşmelerde önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olacağı hükmü Borçlar Kanunu'na eklenecek" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 11:03:00 - 2022-06-08 11:22:48
Bekir Bozdağ yeni kira artış oranını açıkladı

Adalet Bakanı Bozdağ, kira düzenlemesi hakkında konuştu. Bakan Bozdağ, "Konut kiralarında, 1 yıl süreyle, bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilecek, üzerindeki artışlar geçerli olmayacak" dedi.

Hüküm Borçlar Kanunu'na eklenecek

Bakan Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek sözleşmelerde önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olacağı hükmü Borçlar Kanunu'na eklenecek" ifadelerini kullandı.

Düzenleme 1 yıllık süreyi kapsayacak.

Düzenlemenin kısa sürede tamamlanarak kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Bir önceki uygulamada 12 aylık TÜFE'nin ortalamasına göre zam yapılıyordu ve en son çıkan veri de yüzde 39.33 olarak gerçekleşmişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

KEMALİST

SAYIN ERDOĞANIN, YAPMAK İSTEDİĞİ SİSTEM ,(İSTANBULDA 1847 KURULAN BANQUE DE COSTANİNOPLE) kurumsal ilk banka o günkü adıyla Bankerlerin kurduğu bankalar, OSMANLI DEVLETİ YÜKSEK FAİZLİ PARANININ ÖNÜNÜ KESMEK ADINA MURABAHA NİZAMNAMESİ ÇIKARTMIŞTIR YÜKSEK FAİZE KARŞI TARİH BİLMEYEN OKUMAMIŞ İMAMHATİPLİ ARKADAŞALRA AMA BUNLAR BİZİ UÇURUMA GÖTÜRÜR ÇÜNKÜ SİZ BUNU YIKARSANIZ, BUGÜNKÜ BANKACILIKDA MEVDUATLAR BANKADA TOPLANIR BUNLAR KREDİ BAZINDA İŞ ADAMLARINA VERİLİR, YADA MEVDUAT SAHİPLERİNE ÇALIŞTIRILARAK FAİZİ ÖDENİR...CUMHURİYETE KADAR DEVAM ETTİ SONRASIDA AMA SONRA BANKACILIK YASALARI YAPILDI..CUMHURBAŞKANI ARTIK BUNDAN VAZGEÇSİN... ÇÜNKÜ BU HALK BUNU İSTEMEZ TAHSİLLİ BİR KİTLE VAR...!!

Osmanlı

Kimse ev almaz ev sahpinleri ev kiralamak satar emlak piyasası çöker konut yapılmaz .devlet kendi ayagina sikmustir geçmiş olsun
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay