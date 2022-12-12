Bekir Bozdağ vurdu, gol oldu! Kılıçdaroğlu’nun kirli oyununu böyle bozdu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP yöneticileri ve milletvekillerinin Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında evlendirildiği ve cinsel istismara uğradığı iddia edilen kızı için TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürüyerek şov yapması hakkında açıklamada bulundu. Bozdağ, "Sayın Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı'ndan randevu istemedi. Eğer randevu istemiş olsaydı kendisine randevu verirdim. Randevusuz geldiği halde görüşmek isteseydi, kendisiyle yine görüşürdüm" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:

"CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah da Adalet Bakanlığı'na yürüdü. Sayın Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı'ndan randevu istemedi. Eğer randevu istemiş olsaydı kendisine randevu verirdim. Randevusuz geldiği halde görüşmek isteseydi, kendisiyle yine görüşürdüm. Sayın Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı ile görüşme yerine basın açıklaması ile yetindi. Canı sağolsun. Biz, memleketimizin her meselesini Türkiye’nin ikinci büyük partisinin Genel Başkanı'yla her daim görüşmeye ve konuşmaya hazırız.

"Yargıya güvenelim"

Adalet Bakanlığı olan biten hakkında sessiz kalmadı. Ama belli ki Sn.Kılıçdaroğlu’na doğru bilgi aktarılmıyor. O yüzden yaptığım açıklamayı bir de buradan yazayım:

Çocuğun cinsel istismarı; din, ahlak, hukuk ve kültür dahil ne kadar mukaddes değerimiz varsa hepsini çiğnemektir. Çocuğun cinsel istismarı, bir insanlık suçudur. Mağdure Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuş,

Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmış, gerekli tahkikatı yapmış, iddianame hazırlamış ve mahkemeye sunmuş, mahkeme iddianameyi kabul etmiş ve yargılama sürecini başlatmıştır.

Yargılama süreci, kanunlarımızın öngördüğü usulde devam ediyor. Yargılama sonunda maddi hakikat, ortaya çıkacaktır.

Yargıya güvenelim, yargılama sonucunu bekleyelim. Yargılama sonucunda hak da adalet de yerini bulacaktır."