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Gündem Bekir Bozdağ uyardı: Bunu yapanları görevden alırım
Gündem

Bekir Bozdağ uyardı: Bunu yapanları görevden alırım

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakan yardımcısı ve bürokratlara uyarılarda bulundu. Bozdağ, "Milletvekili milleti temsil eder, milletin taleplerini iletir. Milletvekillerinin telefonlarına çıkmayanları görevden alırım" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 16:30:00 -
Bekir Bozdağ uyardı: Bunu yapanları görevden alırım

Adalet Bakanı Bozdağ, "Milletvekili milleti temsil eder, milletin taleplerini iletir. Milletvekillerinin telefonlarına çıkmayan bakan yardımcısı ve bürokratları görevden alırım" dedi.

TBMM Adalet Komisyonu'nun, AK Parti'li üyeleri Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Ziyarette Meclis'e gelecek yasal düzenlemeler görüşülürken, milletvekilleri taleplerini dile getirdi. Ziyarette mart ayında Meclis gündemine gelmesi beklenen 6'ncı yargı paketi de konuşuldu. Bakan Bozdağ, bu konuda milletvekillerinin öneri ve görüşlerini aldı.

Bakan Bozdağ'ın konuşmasında, "Milletvekili milleti temsil eder. Milletin taleplerini iletir. Milletimizin talepleri bizim için önemlidir. Milletimizin taleplerine kayıtsız kalamayız. Milletvekili telefonuna çıkmayan bakan yardımcısı veya genel müdür, bürokrat olursa onu derhal görevden alırım" dediği öğrenildi.

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