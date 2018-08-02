Bekir Bozdağ: ABD'nin kararı akıl tutulmasıdır!

Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABDnin, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soyluya yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi. Bozdağ, hiçbir ülke, güç veya kişinin tehdit ederek ya da baskı uygulayarak, Türkiyeye istediğini yaptıramayacağını vurguladı. Bozdağ, şunları kaydetti:

"ABD yönetimi, Türk milletini ve Türkiyeyi karşısına alarak, esas ABDye kaybettirmektedir. Türkiye, ABDye mecbur veya mahkum değildir. Türkiye, alternatifsiz hiç değildir. Türkiyeyi alternatifsiz veya kendine mecbur veya mahkum görenler, hep aldandılar ve de kaybettiler. ABD yönetimi, uluslararası hukuka aykırı, haksız ve haddini bilmez bir yöntemle Türkiyeden istediğini alamaz. Türkiye baskılara boyun eğecek, tehditlerle hizaya gelecek bir ülke değildir. Baskı, tehdit ve yaptırım Türkiyeye sökmez. Türkiye, ABDye misliyle mukabele edecektir."