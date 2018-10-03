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Bekçiyi bıçaklayan çeteye büyük operasyon! 9 kişi gözaltında

Kocaeli Dilovası'nda girdikleri şantiyede bulunan gece bekçisini bıçaklayıp ortadan kaybolan hırsızlık çetesinin üyeleri, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 16:58
Bekçiyi bıçaklayan çeteye büyük operasyon! 9 kişi gözaltında

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, hırsızlık için girdikleri şantiyede gece bekçisini bıçaklayıp kaçan, Gebze'de de fabrikadan 20 bin lira değerinde külçe alüminyum çalan çeteye yönelik operasyonda, 7 kişi İstanbul'da yakalanıp gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, 2 kişinin de çeteyle birlikte hareket ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Dilovası'nın Demirciler Mahallesi'nde bulunan bir inşaat firmasına ait şantiyeye 13 Eylül tarihinde saat 06.00 sıralarında giren hırsızlar, iş yeri bekçisi M.E.U. ve şantiye sorumlusu H.U. tarafından fark edildi. Gece bekçisi M.E.U.'yu bıçaklayarak yaralayan hırsızlar kaçtı. Hırsızlar yarım saat sonra ise Gebze'de bulunan bir alüminyum fabrikasına girdi. 2 işçiyi tehdit eden hırsızlar, 20 bin lira değerinde külçe alüminyum çaldı. Bu sırada bir işçi hırsızları fark etti. Hırsızlar, işçinin kendilerini takip etmemesi için aracının lastiklerini kesip, camlarını levye ile kırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, güvenlik kameralarını inceledi. 8 hırsızlık şüphelisinin İstanbul'da olduğu belirlendi. İstanbul Çekmeköy, Sultangazi ve Kadıköy'de polis ile birlikte ortak düzenlenen operasyonla şüphelilerden 7'si gözaltına alındı. Ayrıca operasyon kapsamında, hırsızların çaldıkları malzemeleri sattığı ve çete ile birlikte hareket ettiği öğrenilen 2 kişi daha gözaltına alındı. Çetenin, Kocaeli ve İstanbul'da birçok hırsızlık ve yaralama olaylarına karıştığı tespit edildi. 9 şüphelinin jandarmadaki sorgularının sürdüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 16:58
  1. İstanbul
  2. Kocaeli
  3. Dilovası
  4. Hırsızlık çetesi
  5. operasyon

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