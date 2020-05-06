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Aktüel

Bekçiye saldırdığı iddia edilen şüpheli bacağından vurularak yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-06 22:18:25 -
Bekçiye saldırdığı iddia edilen şüpheli bacağından vurularak yakalandı

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de bekçiye sopayla saldırdığı iddia edilen şüpheli bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki bir fırında yığılma olmaması için görev yapan bekçiler bir aracın içinde şüpheli olarak gördüğü 2 kişiye kimlik sorgulaması yapmak istedi.

Şüpheli Y.D'nin "Sen benim kimliğimi alamazsın" diyerek bekçiye sopayla saldırdığı, bekçinin Y.D'yi bacağından vurarak etkisiz hale getirdiği öğrenildi.

Yaralı Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılırken, araçtaki diğer şüpheli O.D. hastanede gözaltına alındı.

Y.D'nin "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "nitelikli yağma", O.D'nin ise "uyuşturucu kullanma", "kasten yaralama", "ateşli silah kanununa muhalefet" ve "dolandırıcılık"tan suç kaydı olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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