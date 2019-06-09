Bekçilik yazılı sınavı son dakika ne zaman yapılacak?

Polis Akademisi üzerinden başvurularını gerçekleştiren İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen bekçi adayları, bekçi yazılı sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya devam ediyor. Yazılı sınavına girecek adaylara toplamda 100 soruya cevap vermesi istenecek. Bekçi alımı yazılı sınav soruları ve bekçi alımı yazılı sınav konuları. İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından bekçi adayları sınava tabi tutulacak. Bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman 2019, bekçi alımı yazılı sınav tarihi 2019.

EGM çarşı ve mahalle bekçisi yazılı sınavı. Bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman yapılacak? Bekçilik alımı ile ilgili 18 Mart-1 Nisan tarihlerinde 'www.pa.edu.tr' adresinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak, ön başvurularını tamamlayan adaylar, şimdi de yazılı sınavların ne zaman yapılacağını sorguluyor. Sınavda 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olan bekçi adayları, toplamda 100 soruya cevap verecek. Bekçilik sınavı 2019, bekçi alımı son durum, bekçi alımı ne zaman, son dakika egm bekçi alımı, bekçi alımı 2018 son dakika, 10000 bekçi alımı ne zaman, bekçi alımı 2019 başvuru, bekçi başvuruları ne zaman yapılacak? İşte, bekçilik sınavı tarihleri ile ilgili bilgiler.

Bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak?

Bekçi alımı sınavı, geçtiğimiz dönem alınan başvurularda, müracaatların son gününden yaklaşık üç ay sonra gerçekleştirilmişti. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, bu dönem gerçekleştirilecek olan sınavın haziran ayının son günleri ya da temmuz ayının ilk günlerinde yapılması öngörülebilir.

Konuyla ilgili Polis Akademisi Başkanlığından herhangi bir bilgi gelmesi halinde detaylar haberimize eklenecektir. 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olan bekçi adayları, toplamda 100 soruya cevap verecek. İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından sorulacak olan sorular, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından olacak.

Bekçi alımı parkur nasıl olacak?

Polis Akademisi Başkanlığı bekçi alımı parkuruna dair henüz bir bilgi yayımlamazken, geçtiğimiz sınav dönemine ait parkur bilgileri şu şekildeydi:

Toplam 72 metre uzunluğundaki parkurda;

1-) Jimnastik tahtası üzerinde çift ayakla 5 kez sıçrayış,

2-) Lastik içerisinden geçme,

3-) 15'er kilogramlık ağırlıklarını iki hedef arasında bir tur taşıma,

4-) İki sağlık topu arasında bir tur (ilk topa bir, ikinci topa iki kez dokunulması gerekiyor),

5-) 2 metrelik zeminde bir kez takla,

6-) Arası 2 buçuk metre olan 6 duba arasından slalom koşu,

7-) Engel altından geçiş ve üstünden atlayış aşamaları tamamlanacak. Bu aşamaları;

40 saniyede tamamlayanlar 100 puan,

41 saniyede tamamlayanlar 95,

42 saniyede tamamlayanlar 90,

43 saniyede tamamlayanlar 85,

44 saniyede tamamlayanlar 80,

45 saniyede tamamlayanlar 75,

46 saniyede tamamlayanlar 70,

47-48 saniyede tamamlayanlar 65,

49-50 saniyede tamamlayanlar 60 puan aldı.