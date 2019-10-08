Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? sorusu sözlü sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. Bekçilik sözlü sınavında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre veriliyor. Sözlü sınavda 100 üzerinden 70 puan alanlar başarılı olacaklar. Peki, merakla beklenen 2019 yılı 1 dönem Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim 2019 tarihine kadar devam edecek. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

Türkiye genelinde kaç bekçi görevli?

Türkiye genelinde görev alan 70'i kadın 21 bin 311 çarşı ve mahalle bekçisi, kentlerin güvenliğine önemli katkı sağlıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanı Levent Tuncer, Merter'deki Polis Eğitim ve Kongre Merkezinde katıldığı bir etkinlikte, 1966 yılında düzenlenen Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile bekçiliğin resmiyet kazandığını söyledi.

Tuncer bekçilerin, polisin iş ve işlemlerinde yardımcı unsur olarak görev aldığını, 1995 yılına kadar emniyet teşkilatında çalıştığını anlatarak, 2016 yılı itibarıyla tekrar mahalle kültürünün kazanılması ve güvenliğinin sağlanması, aynı zamanda polisin iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması kapsamında yeniden bekçi alımlarına başlanıldığını ifade etti.

Bekçilerin göreve başlamasından sonra Türkiye genelinde özellikle mala karşı suçlarda (evden, otodan hırsızlık gibi) ciddi anlamda azalma gözlendiğini vurgulayan Tuncer, bu durumun memnuniyet verici olduğunu kaydetti.