0553 313 94 23

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? sorusu sözlü sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. Bekçilik sözlü sınavında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre veriliyor. Sözlü sınavda 100 üzerinden 70 puan alanlar başarılı olacaklar. Peki, merakla beklenen 2019 yılı 1 dönem Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı?

08 Ekim 2019 Salı 13:02
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? sorusu sözlü sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. Bekçilik sözlü sınavında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre veriliyor. Sözlü sınavda 100 üzerinden 70 puan alanlar başarılı olacaklar. Peki, merakla beklenen 2019 yılı 1 dönem Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim 2019 tarihine kadar devam edecek. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

Türkiye genelinde kaç bekçi görevli?

Türkiye genelinde görev alan 70'i kadın 21 bin 311 çarşı ve mahalle bekçisi, kentlerin güvenliğine önemli katkı sağlıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanı Levent Tuncer, Merter'deki Polis Eğitim ve Kongre Merkezinde katıldığı bir etkinlikte, 1966 yılında düzenlenen Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile bekçiliğin resmiyet kazandığını söyledi.

Tuncer bekçilerin, polisin iş ve işlemlerinde yardımcı unsur olarak görev aldığını, 1995 yılına kadar emniyet teşkilatında çalıştığını anlatarak, 2016 yılı itibarıyla tekrar mahalle kültürünün kazanılması ve güvenliğinin sağlanması, aynı zamanda polisin iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması kapsamında yeniden bekçi alımlarına başlanıldığını ifade etti.

Bekçilerin göreve başlamasından sonra Türkiye genelinde özellikle mala karşı suçlarda (evden, otodan hırsızlık gibi) ciddi anlamda azalma gözlendiğini vurgulayan Tuncer, bu durumun memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 13:02
  1. Bekçilik sözlü mülakat sonuçları
  2. Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı
  3. Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak
  4. Bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgulama
  5. 2019 bekçilik sınavı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'dan Ozan Kabak hamlesi! Devre arası geliyor
    1. Galatasaray'dan Ozan Kabak hamlesi!..
    2. Mehmet Ekici'nin yeni rotası..
    3. Ahmet Şimşirgil-Özlem Zengin..
    4. FETÖ'nün köpeği sahibi ABD'nin..
    5. Tutuştular! Türkiye'nin operasyonu..
    6. Tuğçe Kazaz'dan Trump'ın tehdidine..
    7. Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin..
    8. Ankara kulislerini sallayan iddia!..
    9. Kamber turşusu nasıl yapılır? Kamber..
    10. "EYT konusunda muhatap Cumhurbaşkanı..
    11. Otomotiv devine Manisa teşekkürü!..
    12. Bekçilik sözlü mülakat sonuçları..
    13. Ampute Futbol Türkiye Kupası’nın..
    14. Boş sayfalar
    15. HDP’ye oy verenler, şimdi ne..
    16. Öztürk Yılmaz'dan yeni parti..
    17. ALES/3 geç başvuru süresi ne zaman..
    18. Azerbaycan'da başbakan değişti
    19. “ABD yanlışından dönsün”
    20. Nijerya'da kano battı: 38 ölü
    Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken açıklamalar! 'Erdoğan’ın taktiği'
    Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken açıklamalar! 'Erdoğan’ın taktiği'
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan operasyon açıklaması: Maddi olarak ne zarar gelse de...
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan operasyon açıklaması: Maddi olarak ne zarar gelse de...
    Ahmet Davutoğlu'ndan çok sert tepki: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan çok sert tepki: Bu kabul edilemez
    Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'den ilk açıklama!
    Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'den ilk açıklama!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!

    Günün Karikatürü

    8 Ekim 2019
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!