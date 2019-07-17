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Bekçilik sınavı soruları ve cevap anahtarı sorgulama 2019

Bekçilik sınavına girenler soru ve cevapları merakla bekliyordu. MEB bekçilik sınavı 2019 soruları ve cevapları için bekleyen adaylara müjdeyi verdi. Sınav takviminde yer alan tarihte erişime açılan sorular ve cevaplar ile adaylar 13 Temmuz 2019 günü katıldıkları sınavda elde ettikleri doğrulara ve yanlışlara ulaştı.İşte bekçilik sınavı cevap anahtarı 2019...

17 Temmuz 2019 Çarşamba 21:41
Bekçilik sınavı soruları ve cevap anahtarı sorgulama 2019

Bekçilik sınavına girenler soru ve cevapları merakla bekliyordu. MEB bekçilik sınavı 2019 soruları ve cevapları için bekleyen adaylara müjdeyi verdi. Sınav takviminde yer alan tarihte erişime açılan sorular ve cevaplar ile adaylar 13 Temmuz 2019 günü katıldıkları sınavda elde ettikleri doğrulara ve yanlışlara ulaştı.İşte bekçilik sınavı cevap anahtarı 2019...

Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sınav sonuçları 7 Ağustos günü erişime açılacak. Sınav sonuçlarına itiraz ise 2 gün sürecek 9 Ağustos’ta sınav sonuçları kesinleşmiş olacak.


13 Temmuz 2019 Tarihinde Yapılan 2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları MEB tarafından erişime açıldı.


A GRUBU SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ


B GRUBU SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bekçilik sınav puanı nasıl hesaplanır?

Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılıyor. Unutmayın yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

Sınavda başarılı olanlar istihdam edilecek

Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı tarafından yapılacak ilk sınavda başarılı olanlar, ihtiyaç duyulan bölgelerde görevlendirilecek. Valilikler tarafından alımı yapılan ve eğitimleri il emniyet müdürlüklerince verilen çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin yönetmelik değişikliği, 2 Mart 2018'de yürürlüğe girmiş, bekçi alım ve eğitim yetkileri Polis Akademisine aktarılmıştı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 21:41
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