Bekçilik sınavı 2. dönem sınav giriş belgesi sorgulama meb.gov.tr 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı için yapılacak olan yeni sınav için saat ve tarih bilgileri paylaşıldı. MEB ve Polis Akademisi işbirliliği ile hazırlanan bekçilik sınav giriş belgeleri yayınlandı. Bekçilik sınavı giriş belgelerine ulaşmak isteyenler www.meb.gov.tr adresinden sorgulama yapabiliyor. Bekçilik sınavı sınav giriş belgesi nasıl alınır? Bekçilik sınavı 2. dönem sınav giriş belgesi sorgulama meb.gov.tr

Bekçilik 2. dönem sınavı ne zaman?

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 24 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 14.00’da “2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacaktır.

Bekçilik sınavı 2. dönem sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Bekçilik sınavı giriş belgelerine ulaşmak isteyenler www.meb.gov.tr adresinden sorgulama yapabiliyor. Bekçilik sınav giriş belgesinin çıktısının alınması gerekiyor.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Bekçilik sınavında hangi konular soruluyor?

Bekçilik sınavında konular 2018-2019 eğitim öğretim yılına kadar olan müfredatı içeriyor. Sınav konu dağılımı ise şöyle:

Türkçe (Ortaöğretim düzeyi) 20

Sosyal Bilgiler (İlköğretim düzeyi) 15

Fen Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15

Hayat Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15

Matematik (İlköğretim düzeyi) 15

Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi) 20