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Gündem Bekçilik sınav yerleri açıklandı mı?
Gündem

Bekçilik sınav yerleri açıklandı mı?

Polis Akademisi Başkanlığı’ndan geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada çarşı ve mahalle bekçiliği sınav duyurusu ile ilgili detaylara yer verilmişti. İstanbul merkezli sınavda adayların sınav giriş belgelerini 7 Ocak’ta MEB üzerinden öğrenebilecekleri ifade edilmişti. Peki bekçilik sınav yerleri açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-07 16:31:00 - 2021-01-07 16:34:23
Bekçilik sınav yerleri açıklandı mı?

MEB’den bekçilik sınav giriş belgesi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Polis Akademisi’nden yapılan açıklamada “Adaylar sınav giriş belgelerini 07 Ocak 2021 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir” ifadeleri kullanılmıştı.

Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta?

Sınav gününde herhangi bir değişiklik yapılmaması durumunda bekçilik sınavı 16 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 14:00’te yapılacak. Sınavda adaylara 100 soru sorulacak ve bu sorular için 120 dakika süre tanınacak.

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