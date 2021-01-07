Bekçilik sınav yerleri açıklandı mı?

MEB’den bekçilik sınav giriş belgesi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Polis Akademisi’nden yapılan açıklamada “Adaylar sınav giriş belgelerini 07 Ocak 2021 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir” ifadeleri kullanılmıştı.

Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta?

Sınav gününde herhangi bir değişiklik yapılmaması durumunda bekçilik sınavı 16 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 14:00’te yapılacak. Sınavda adaylara 100 soru sorulacak ve bu sorular için 120 dakika süre tanınacak.