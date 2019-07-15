Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? bekçilik sınavına giren adaylar için merak konusu oldu. Bekçilik sınavı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Sınavın sona ermesinin ardından gözler sınav sonuçlarıyla soru ve cevapların açıklanacağı tarihe çevrildi. 2019/1 ve 2019/2. Dönem mahalle ve çarşı bekçisi alım sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

Bekçilik sınavı cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

2019/1. dönem (8 bin) ve 2019/2. dönem (187) bekçilik sınavı soru ve cevap anahtarları 16 Temmuz 2019 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sınav sonuçları 7 Ağustos günü erişime açılacak. Sınav sonuçlarına itiraz ise 2 sürecek 9 Ağustos’ta sınav sonuçları kesinleşmiş olacak.

Yeni bekçi alımları olacak mı?

Bekçi alımı yazılı sınavı geride kalırken, ilgili alımlar için zamanında başvuru yapamayan ve yeni alımlar olup olmayacağını merak eden adayları ilgilendiren değerlendirme ve açıklamalar art arda geliyor. Köylere de bekçi alımı yapılacak.

olis Akademisi Başkanlığı'nın kısa süre önce başlattığı çarşı ve mahalle bekçiliği uygulaması büyük beğeni toplarken, İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu , bekçilik uygulamasıyla birlikte gece görülen suçlarda büyük oranda azalma meydana geldiğini bildirmişti. Bekçi alımlarının Türkiye geneline yayılmasıyla birlikte, adaylar her sene bekçi alımı yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı. Bilindiği üzere son alımlarda İstanbul ve Ankara'nın köylerine de bekçiler görevlendirilecek.