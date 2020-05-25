  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bekçilerin bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Erzurum Horasan ilçesinde bekçilerin bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 12:29:00 -
Bekçilerin bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Erzurum Horasan ilçesinde bekçilerin bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 5 bekçi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, kaza, Horasan - Erzurum karayolundan meydana geldi. Horasan Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bekçiler, nöbetlerini sona ermesi üzerine Erzurum’a dönmek için yola çıktılar. Geceden beri etkili olan dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde Feyzullah Arda’nın yönetiminde ki 16 SHK 17 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Feyzullah Arda ile araçta bulunan Serhat Kaya, Mesut Yılmaz, Ümmet Arslan, Emre Tobay yaralandı.


Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı