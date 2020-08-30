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Aktüel Bekçilerden kaçarak bir binaya saklanan silahlı şüpheli teslim oldu
Aktüel

Bekçilerden kaçarak bir binaya saklanan silahlı şüpheli teslim oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-30 00:37:03 -
Bekçilerden kaçarak bir binaya saklanan silahlı şüpheli teslim oldu

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de, kimlik kontrolünden kaçarak elindeki silahla bir binaya saklanan şüpheli müzakereci polis tarafından ikna edildi.

Kayaşehir Gazi Yaşargül Caddesi'nde, şüphe üzerine bekçiler tarafından durudurulan bir kişi, daha sonra belindeki silahı güvenlik ekiplerine doğrultarak kaçmaya başladı.

Bekçiler, "dur" ihtarına uymayarak elindeki silahla kaçmaya çalışan şüphelinin ayak hizasına ateş etmeye başladı. Bir binanın önüne gelindiğinde belindeki silahı çıkararak başına dayayan ve kendine zarar vereceğini belirten şüpheli binaya saklandı.

Yaşanan anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürü, Asayiş Şubeden müzakereci polis ve özel harekat polisleri de olay yerine geldi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, müzakereci polisin saatler süren ikna çabalarının ardından şüpheli silahıyla birlikte teslim alındı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

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