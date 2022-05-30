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Gündem Bekçiler uzman çavuşlara kimlik sorunca ortalık karıştı
Gündem

Bekçiler uzman çavuşlara kimlik sorunca ortalık karıştı

Kırıkkale'de düzenlenen asker eğlenesinde bekçilerin, uzman çavuşlara kimlik sorması üzerine yaşanan arbedede 5 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 11:04:00 -
Bekçiler uzman çavuşlara kimlik sorunca ortalık karıştı

Kırıkkale'de, asker eğlencesinde bekçiler uzman çavuşlardan kimlik sordu. Uzman çavuşlardan biri kimlik yerine silah gösterince iki taraf arasında tartışma çıktı. Eğlence için bölgede bulunan vatandaşlarında bekçilere tepkisi üzerine bölgeye çok sayıda polis gönderildi. Gelen ekipler 2 uzman çavuş ve 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kırıkkale'nin Sanayi Mahallesi'nde düzenlenen asker eğlencesinde belinde tabanca olan 2 kişiyi fark eden bekçiler, şüphelilere kimlik sordu. İddiaya göre kimlik bilgisi istenilen kişilerden uzman çavuş M.B., bekçilere belindeki tabancayı gösterirken, yanındaki şüpheli ise tabancayı çevreye attı. Bu sırada asker eğlencesinde bulunanlar da bekçilere tepki gösterip, müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kalabalığın takviye gelen polislere mukavemette bulunması üzerine gerginlik yaşandı. Polis ekipleri biber gazı sıkarak kalabalığı dağıtıp eğlenceyi sonlandırdı.

Uzman çavuşlar gözaltına alındı

Çevrede yapılan aramada tabanca ele geçiren polis ekipleri, uzman çavuşlar M.B. ve E.B. ile olaya karışan O.Ö., H.I. ve H.Ö.'yü gözaltına aldı. Darp raporu alan bekçiler, şikayetçi oldu. Ayrıca, polis ekipleri etkinliği sonlandırırken biber gazından etkilenen bazı vatandaşlar da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Soruşturma sürdürülüyor.

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