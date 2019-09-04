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Bekçiler 2 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirdi

Elinde 4 kavanoz uyuşturucu madde ile Bursa’dan İstanbul’a gitmek için bindiği takside, taksiciyle tartışan ve daha sonra bekçilerin fark etmesi üzerine poşeti atarak kaçmaya başlayan şüpheli, yaklaşık 200 metre sonra yakalandı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:23
Bekçiler 2 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirdi

Elinde 4 kavanoz uyuşturucu madde ile Bursa’dan İstanbul’a gitmek için bindiği takside, taksiciyle tartışan ve daha sonra bekçilerin fark etmesi üzerine poşeti atarak kaçmaya başlayan şüpheli, yaklaşık 200 metre sonra yakalandı. Bekçilerin yakaladığı şüphelinin atarak kaçtığı poşette 4 kavanoz içerisinde yaklaşık 2 buçuk kilo kubar uyuşturucu maddesi bulunurken, şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan girdiği cezaevinden kaçtığı ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.


Olay, Bursa’nın en işlek caddelerinden biri olan Altıparmak Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G. isimli şahıs 4 kavanoz dolusu yaklaşık 2 buçuk kilogram kubar maddesi ile İstanbul’a gitmek için taksiye bindi. Taksiciye parası olmadığını, İstanbul’a gidince parasını vereceğini söyleyen S.G. ile yola çıkmadan kaparo isteyen taksici arasında tartışma çıktı. Cadde üzerinde bağırma seslerini duyan mahalle bekçileri sesin geldiği yere doğru gitmeye başladı. Bekçilerin yaklaştığını fark eden S.G., içerisinde 4 kavanoza doldurulmuş yaklaşık 2 buçuk kilogram kubar maddesi bulunan poşeti yere atarak kaçmaya başladı. Bekçilerin "Dur" ikazına uymayan S.G., yaklaşık 200 metrelik kovalamacının ardından yakalandı. S.G.’yi yakaladıktan sonra poşeti atarak kaçmaya başladığı noktaya götüren bekçiler, şüphelinin attığı poşeti incelediğinde kavanozlar içerisine doldurulmuş kubar maddesi olduğunu tespit etti. Şüpheli şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına alan bekçiler, S.G.’nin atması sonucu yola dökülen uyuşturucu maddeyi de süpürerek poşete doldurdu. Karakola götürülen S.G.’nin gazetecilerin sorularına da pişkin pişkin cevap vermesi dikkat çekti.



Sahte kimlikli, uyuşturucu madde satışından girdiği cezaevinden kaçmış


Etkisiz hale getirildikten sonra karakola götürülen S.G., polis ekiplerine adı M.İ. olan kimlik verdi. Şahsın durumundan şüphelenen ekipler, kimlik bilgilerini sorguladıklarında şahsın sahte kimlik kullandığını tespit etti. Durumu detaylı inceleyen ekipler, yakalanan şahsın gerçek isminin S.G. olduğunu, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 7 yıl 6 ay cezaya çarptırılarak girdiği cezaevi firarisi olduğunu ve 3 farklı suçtan daha arandığını tespit etti. S.G. isimli şahıs emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 09:23
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