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Bekçi, sopayla saldıran kişiyi vurdu

Kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçi, bir şahsın saldırısına uğradı. 3 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilen şahıs, bekçi tarafından bacağından vuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 12:44:00 -

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde görev yapan bekçiler, şüphelendiği bir aracı durdurup kimlik kontrolü yapmak istedi.

Bu sırada Yüksel D. ile bekçi Mehmet A. arasında tartışma çıktı.

İki tarafın da "Senin karşında kim var" sorularının ardından bekçi Mehmet A. hamle yaptı ve biber gazını çıkardı.

Yüzüne biber gazı gelen Yüksel D., eline bir sopa aldı.

"Vur ulan vur" seslerinin ardından bekçi Mehmet A., elinde sopa olan Yüksel D.'ye yumruk attı.

Yumruğu ardından Yüksel D. de sopayla bekçiye vurdu.

Sopayla koluna darbe alan bekçi anında silahını çekti ve tek el ateş etti.

O anlar bir otobüsün içinden saniye saniye kaydedildi.

Bekçi Mehmet A. ateş ettikten sonra da Yüksel D.'ye hamle yaptı ancak diğer bekçiler araya girdi.

Yüksel D. ise bir yandan "Sen öldün" diyerek tehdit ederken bir yandan da "Kameraya çekin" diye bağırdı.

Olayda yaralanan Yüksel D.'nin 3 suçtan kaydı olduğu öğrendildi.

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Yorumlar

Ersin Kamil Bektaş

Bekçi kardeşimin eline sağlık
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