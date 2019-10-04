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Bekçi maaşı ne kadar?

Bekçi çalışma saatleri ve maaşları merak ediliyor. Bekçi maaşları 657 sayılı devlet memurları kanununa göre belirleniyor. Bekçilik sınavına giren adaylar bir yandan da bekçi mesai saatlerini ve bekçilerin ne kadar maaş aldıklarını araştırıyorlar. Peki, Bekçi çalışma saatleri ve maaşları nasıl? İşte detaylar...

04 Ekim 2019 Cuma 23:38
Bekçi maaşı ne kadar?

Bekçi çalışma saatleri ve maaşları merak ediliyor. Bekçi maaşları 657 sayılı devlet memurları kanununa göre belirleniyor. Bekçilik sınavına giren adaylar bir yandan da bekçi mesai saatlerini ve bekçilerin ne kadar maaş aldıklarını araştırıyorlar. Peki, Bekçi çalışma saatleri ve maaşları nasıl? İşte detaylar...

Bekçi maaşları ne kadar?

2019 yılında bekçilerin alacağı maaşlar aşağıdaki gibidir. Yukarıdaki maaşlar ham maaşlardır. Yeni göreve başlayan bir bekçinin alacağı tutarlardır. Kademe ve dereceye göre fark oluşur. Aynı zamanda aşağıdaki durumlarda ek tutar da net maaşlara yansıtılır:

Eşi çalışmayan bekçinin maaşına yapılan aylık ek ödeme: 248 TL

Eşi çalışan bekçinin maaşına ek ödeme yapılmaz.

Bekçi görevi yapan kişinin çocukları varsa maaşına ek ödeme aylık olarak yapılır. Çocuk yardımları aşağıdaki gibidir:

72 aydan küçük çocuk için; 58 TL

72 aydan büyük çocuk için: 29 TL

Bu miktarlardan yola çıkarsak, 2019 yılında yeni göreve başlayan evli ve 2 tane 6 yaşından küçük çocuğu olan bekçinin aylık net maaşı 4360 TL civarı olacaktır. Kişi eğer BES sistemine dahil olursa 80 TL civarı aylık kesinti olur. Bu da maaşından aylık düşer. tüm bu miktarlar kişiye görev yılına ve görev yaptığı yere göre ufak değişikliklere uğrayabilir. Yukarıdaki tutar Ankara’da görev yapan bekçi için geçerlidir. Hakkari gibi zorlu yerlerde görev yapan bekçiler 190 TL civarı daha fazla ödeme alırlar. Yani yukarıdaki gibi durumu olan bir bekçi Hakkari de 2019’da 4550 TL civarı maaş alacak.

Bekçi çalışma saatleri nasıl?

Mevzuata görei Çarşı ve Mahalle Bekçileri genel olarak güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar vazife görürler. Bu saatlerin tespiti; Bekçi teşkilatının meslek âmirlerinin mütalaası alınarak mülkiye âmirlerince ikişer aylık olarak yapılır.

Bekçi teşkilatı mensupları her iki ayda bir değişecek olan bu çalışma saatleri dahilinde akşamları göreve başlar ve sabahları ayrılırlar.

Bekçi teşkilatı mesleki âmirleri çalışma saatlerinde yapılan değişikliği, çalışma saatlerinin değişeceği günden evvel teşkilat mensuplarına imza karşılığında duyururlar.

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin büyük çoğunluğu 12 saat civarında ve gece çalışmaktadır.

İstanbul: 19:00-07:00 saatleri arasında 12/36 çalışma sistemi uygulanır. İstanbul’un bazı ilçelerinde polis sayısı yetersiz olduğundan dolayı İstanbul’un tüm ilçelerin 12/36 çalışma saati mevcut değildir. Bu ilçelerdeki Çarşı ve Mahalle Bekçisi olan arkadaşlar 6 + 1 çalışmaktadır. 6 gün boyunca 12 saat çalışıp haftada bir gün izin yapmaktadırlar.

İzmir: 6 gün 12 saat mesai ve haftada 1 gün tatil. Tatil de genel olarak hafta içi.

Mardin: 12/24 çalışma sistemi var. Bu çalışma sistemine günlük 12 saat çalışılıp haftada bir gün izin yaptığınız çalışma sistemidir.

 

Bekçilerde en çok kullanılan sistemler ;

1+1 Sistemi: Bu sistemde ise akşam 21.00 de işen Bekçi sabah 08.00 de çıkar daha sonra o gün tatil olur diğer gün aynı saatte gider.

12 – 36 Sistemi: Bu sistemi açıklamak gerekirsek şöyledir. Bir Bekçi bugün işe saat 21.00 de gitti. Görevini sabah 08.00′ de tamamladıktan sonra evine gider o gün işe gitmez bir daha bir sonraki gün yine 21.00 de işe gider bu sistem 12-36 olarak bilinmektedir.

2 + 1 Sistemi: Bu sistemde ise Bekçi 21.00 de işe gider sabah 08.00 de işinden çıkar eve gider dinlenir. O gün içerisinde yine 21.00 de işe gider sabah işten çıkar o gün tatildir. Bir sonraki gün gece gidecektir. Bu sistemde 2+1 sistemdir.

 

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 23:39
  1. Mardin
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Hakkari
  5. Ankara
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