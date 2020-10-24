  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bekçi köpeği, belediye temizlik işçisinin can dostu oldu
Aktüel

Bekçi köpeği, belediye temizlik işçisinin can dostu oldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Sırrı Berber, yanından bir an olsun ayrılmayan can dostu ile ilgilenerek sokakları süpürüyor - Sırrı Berber: - "Nereye gitsem peşimi bırakmaz. Benim yanımda süpürgemi korur veya herhangi bir malzememi korur ve kimsenin ellemesine veya alıp gitmesine izin vermez. O benim mesai arkadaşım oldu"

Yeniakit Publisher
2020-10-24 11:44:09 -
Bekçi köpeği, belediye temizlik işçisinin can dostu oldu

DÜZCE (AA) - CEM ALİ KUŞ - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde belediyenin temizlik işlerinde çalışan Sırrı Berber, "can dostum" dediği bekçi köpeğiyle 3 yıldır "mesai arkadaşlığı" yapıyor.

Akçakoca Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan 53 yaşındaki Sırrı Berber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl önce belediyede çalışmaya başladığını ve köpeğiyle dostluklarının da o zaman başladığını söyledi.

"Fadime" adını verdiği köpeğiyle mesai arkadaşı olduğunu belirten Berber, "Fadime benim 6'ncı kızım, 7'nci çocuğum gibidir. Ben nereye gitsem benim peşimi bırakmaz. Benim yanımda süpürgemi korur veya herhangi bir malzememi korur ve kimsenin ellemesine veya alıp gitmesine izin vermez. O benim mesai arkadaşım oldu. Her sabah benimle birlikte gelir. Ben arabanın içine binsem arabanın arkasından koşarak gelir. Beni bırakmaz." diye konuştu.

Köpek ile dostluklarının pazar yerinde başladığını ifade eden Berber, "Pazar yerinde bekçilik yapıyordu. O beni çok sevdi, ben de onu çok seviyorum. Fadime ile devamlı yan yanayız." dedi.

- "Diğer mesai arkadaşlarına da örnek oluyor"

Akçakoca Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Yılmaz da ellerinden geldiğince belediye olarak sokak hayvanlarına sahip çıkmaya çalıştıklarını bildirdi.

Temizlik işlerinde görevli Sırrı Berber'in köpeklere sahip çıktığını anlatan Yılmaz, "Sırrı Bey, Fadime ile birlikte mesaiye başlayıp mesaiyi akşam yine beraber bitiriyor. Onun yapmış olduğu bu güzel davranışın diğer vatandaşlarımıza örnek olmasını istiyoruz. Personelimiz Sırrı Bey'e teşekkür ediyoruz. Onu besliyor. Ayrıca diğer mesai arkadaşlarına da örnek oluyor." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ASELSAN tarafından geliştirildi... İlk yurt dışı siparişi teslim edildi
Teknoloji

ASELSAN tarafından geliştirildi... İlk yurt dışı siparişi teslim edildi

Endonezya Donanması'nın ASELSAN'dan satın aldığı "ZOKA-Akustik Torpido Karşı Tedbir Karıştırıcı ve Aldatıcılar"ın ülkeye ulaştığı bildirildi..
Muhammed bin Selman'la ilgili dünyanın konuştuğu iddia!
Dünya

Muhammed bin Selman'la ilgili dünyanın konuştuğu iddia! "Bunu yaparsam halkım beni öldürür"

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, İsrail ile normalleşme kararı almasına ilişkin, "Normalleşme adımlarına katılamam. Bu..
Milli Muharip Uçağı, Hürjet, Gökbey ve Atak 2 için tarih belli oldu
Teknoloji

Milli Muharip Uçağı, Hürjet, Gökbey ve Atak 2 için tarih belli oldu

Türkiye, savunma sanayiinde yerli ve milli atılımlarla farkını ortaya koyuyor. HÜRJET ve ATAK-2'nin 2023'te ilk uçuşunu yapması bekleniyor. ..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay