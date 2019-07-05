Bekçi çıkmış yazılı sorular 2019 çıkmış bekçi sınav soruları Bekçilik başvurusunda bulunanların beklediği bekçi yazılı sınav giriş belgesi erişime açıldı.İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 2019/1. dönem ve 2019/2 dönem 8 Bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı kapsamında yazılı sınav yerleri belli olmasından sonra bekçilik sınavı çıkmış soruları merak ediliyor. İşte bekçi çıkmış yazılı sorular 2019.

Bekçilik başvurusunda bulunanların beklediği bekçi yazılı sınav giriş belgesi erişime açıldı. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 2019/1. dönem ve 2019/2 dönem 8 Bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı kapsamında yazılı sınav yerleri belli olmasından sonra bekçilik sınavı çıkmış soruları merak ediliyor. İşte bekçi çıkmış yazılı sorular 2019. Bekçilik sınavında konuları Türkçe (Ortaöğretim düzeyi) 20 Sosyal Bilgiler (İlköğretim düzeyi) 15 Fen Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15 Hayat Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15 Matematik (İlköğretim düzeyi) 15 Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi) 20 GENEL TOPLAM 100 Çıkmış bekçi sınav soruları

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