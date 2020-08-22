Bekçi alımları ne zaman? Bekçi alımları başladı mı?

2020 / 1.Dönem bekçi alımı, 2020 / 1.Dönem bekçi son dakika haberleri bekçi olmak isteyenlerce araştırılıyor. Bekçi alımları ne zaman yapılacak? Geçtiğimiz aylarda çarşı ve mahalle bekçilerinin yetkilerine ilişkin yeni düzenlemeye ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmişti. Kabul edilen yasaya göre, bekçiler kolluk kuvvetleri olarak bilinen polis ve jandarma teşkilatı bünyesinde silahlı bir biri olarak işe alınacak. Bekçi olmak isteyenlerin mahalle bekçisi şartlarını yerine getirmesi gerekir. Bekçi alım başvuru şartları memurlar kanununda yer alan ve İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan yönetmeliklerde de ifade edilen eğitim durumu, yaş kriteri, sağlık durumu ve fiziki yeterlilik gibi bir takım şartları yerine getirilmesi gerekmektedir. Yine çıkarılan kanuna göre, bekçilerin adaylıklarına ilikin süre 1 yıldan az 2 yıldan fazla olamayacak. Bu adaylık sürecinde bekçilere 3 ay süre zarfında temel eğitim verilecek.

Bekçilerin görevi nedir?

Bekçilerin görevine gelecek olursak, bekçiler çalıştıkları bölge sınırları içerisinde halkın güvenliğinden sorumlu olacak. Her nerede olursa olsun yardıma muhtaç kadınlara, yaşlılara, çocuklara tehlike arz eden durumların olması durumunda bu kişilerin polis ve jandarma gibi kolluk görevlilerine bildirecek ya da onlara bu kişileri teslim edecek. Bekçiler aynen polisler gibi görev saatleri içinde bulundukları bölgede devriye görevini yerine getirecek. Herhangi bir şüpheli durum söz konusu olduğunda bu kişileri kolluk kuvvetlerine bildirecek.

Bekçi alımları ne zaman?

Bekçi alımlarının ne zaman yapılacağı konusunda yoğun bir merak söz konusu olurken Polis Akademisi son dakika bekçi alımlarını paylaştı. Polis Akademisi’nden yapılan açıklamaya göre, 400 çarşı ve mahalle bekçisinin alımının gerçekleştirileceği ifade edildi. Bekçi alımı başvurusunda bulunacaklar https://pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacaktır.

Polis Akademisi’nin bekçi alımlarına ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde:

Bekçi alım şartları neler?

Bekçi alım başvurusunda istenecek belgeler neler?

Bekçi başvuru ücreti ne karar?

Bekçi alımları için başvuruda bulunacak adaylar bekçilik başvuru ücretini yatırmaları gerekmektedir. İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti belirtilen tarihler arasında Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı’na ilişkin açılan hesaba yatırmaları gerekmektedir. Bekçi başvuru ücreti Halkban şubelerinden yapılacağı gibi ATM’lerden ve internet bankacılığı üzerinden de yapılabilmekte.

Bekçi yazılım sınavı nasıl yapılır?

Fiziki yeterlilik sınavı nasıl yapılır? Bekçi fiziki yeterlilik sınav şartları

Bekçi alımı sözlü sınavı nasıl yapılır? Bekçi sözlü sınav konuları neler?