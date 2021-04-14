Bekçi alımları ne zaman? Bekçi alımı başvuru şartları neler? Bekçi alımları hangi illerde olacak?

Korona salgını nedeniyle vatandaşlar iş arayışını sürdürüyor. Son dönemlerde İŞKUR iş ilanları bir hayli rağbet görüyor. Zira İŞKUR hem KPSS puanı ile hem de KPSS’siz personel alımı için iş ilanı yayınlamakta. İŞKUR iş ilanlarına bakılacak olunursa 14 Nisan İŞKUR iş ilanları bekçi alımları başta olmak üzere binlerce personel alımının yapılacağı görülmekte. Peki Bekçi alımları ne zaman? Bekçi alımı başvuru şartları neler? Bekçi İŞKUR başvurusu ne zaman?

Bekçi alımı başvuru şartları neler?

T.C. Vatandaşı olmak,

İlköğretim, Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları, (Mezuniyet derecesi, ilanlara göre değişebilir)

18 yaşını tamamlamış olmak,

Adayların sağlık yönetmeliği şartlarını taşımaları, silah taşımaya engel bir durumun olmaması, herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ceza almamış olmaları. Çalışmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun olmaması gibi şartlar aranmaktadır.

Bekçi alımları hangi ilde yapılacak?

İŞKUR bekçi alımları ilanı incelendiğinde bekçi alımı yapılacak iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Manisa, Balıkesir, Eskişehir, Konya, Hatay ve Aydın gibi büyükşehirlerinin yanında diğer illerden de çok sayıda bekçi alımı yapılacağı görülmekte.

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