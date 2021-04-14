Bekçi alımları ne zaman? Bekçi alımı başvuru şartları neler? Bekçi alımları hangi illerde olacak?
Bekçi alımları sorgulanıyor. İş arayan vatandaşlar İŞKUR üzerinden çok sayıda iş ilanına karşılaşmakta. Bekçi iş ilanları da yine bekçi olmak isteyenlerce araştırılıyor. Bekçi alımı ne zaman olacak? Türkiye genelinde çok sayıda bekçi alımının yapılacağı yayımlanan İŞKUR iş ilanı ile daha net görülmekte. Bekçi iş ilanları başvurusu yapacaklar bekçi başvuru için İŞKUR açık iş ilanları sitesine girmeleri olacaktır. İŞKUR iş ilanları üzerinden bekçi alımları başvuru tarihlerini, bekçi alım şartları ve bekçi maaşı 2021 ile bekçi çalışma saatlerini görebilmekte.
Korona salgını nedeniyle vatandaşlar iş arayışını sürdürüyor. Son dönemlerde İŞKUR iş ilanları bir hayli rağbet görüyor. Zira İŞKUR hem KPSS puanı ile hem de KPSS’siz personel alımı için iş ilanı yayınlamakta. İŞKUR iş ilanlarına bakılacak olunursa 14 Nisan İŞKUR iş ilanları bekçi alımları başta olmak üzere binlerce personel alımının yapılacağı görülmekte. Peki Bekçi alımları ne zaman? Bekçi alımı başvuru şartları neler? Bekçi İŞKUR başvurusu ne zaman?
Bekçi alımı başvuru şartları neler?
T.C. Vatandaşı olmak,
İlköğretim, Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları, (Mezuniyet derecesi, ilanlara göre değişebilir)
18 yaşını tamamlamış olmak,
Adayların sağlık yönetmeliği şartlarını taşımaları, silah taşımaya engel bir durumun olmaması, herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ceza almamış olmaları. Çalışmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun olmaması gibi şartlar aranmaktadır.
Bekçi alımları hangi ilde yapılacak?
İŞKUR bekçi alımları ilanı incelendiğinde bekçi alımı yapılacak iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Manisa, Balıkesir, Eskişehir, Konya, Hatay ve Aydın gibi büyükşehirlerinin yanında diğer illerden de çok sayıda bekçi alımı yapılacağı görülmekte.
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