Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2022 EGM PA bekçi alım ilanı yayınladı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bekçi alımlarının gerçekleşmesi bekleniyor. Bekçi olmak için başvuru yapmak isteyenler ise '2022 bekçi alımları ne zaman?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Bekçi alımı ne zaman yapılacak?

Mart ayı başında "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.

Kadro ihdas etmek nedir?

İhdas etmek; ortaya çıkarmak, meydana getirmek ve kurmak anlamında kullanılıyor.

Kadro ihdası: Bir kadroya atama ya da alım yapılması için ortada bir kadronun olması gerekir. Kadroların tümü doluysa bir alım yapılamaz. Kadro ihdası ile kadro genişletilir böylelikle alımlar yapılabilir.

2022 EGM PA bekçi alım ilanı yayınladı mı?

2022 bekçi alımlarına ilişkin henüz bir takvim açıklanmadı. Alımlara ilişkin bir açıklama yapıldığında ise haberlerimizde yer vereceğiz.

2022 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

2022 bekçi alımlarına ilişkin henüz detaylar paylaşılmadı. Bu sebeple güncel başvuru şartları bilinmiyor. Ancak önceki bekçi alımları süreçlerinde adaylarda aranan özellikler şöyleydi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az lise mezunu ve dengi okul mezunu olmak

En az 1.67 boyunda olmak

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak

31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.