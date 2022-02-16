Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde mahalle ve çarşıların güvenliği için zaman zaman bekçi alımları gerçekleşiyor. 2022 yılında 10 bin bekçi alınacağı açıklanmıştı. Peki, bekçi alımları ne zaman? 2022 bekçi alımı başvuru şartları

Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2022 bekçi başvuruları başladı mı?

Bekçi alımıyla ilgili detaylar merak ediliyor. Ancak henüz 2022 bekçi alımlarına ilişkin detaylar paylaşılmadı. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

2022 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Bekçi alımı yaş şartı

2022 bekçi alımlarına ilişkin henüz detaylar paylaşılmadı. Bu sebeple güncel başvuru şartları bilinmiyor. Ancak önceki bekçi alımları süreçlerinde adaylarda aranan özellikler şöyleydi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az lise mezunu ve dengi okul mezunu olmak

En az 1.67 boyunda olmak

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak

31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.