Bekçi alımı ne zaman yapılacak 2022 | Bekçi alımı başvuru şartları neler 2022

Bekçi olmak isteyenler 2022 yılında alımların ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, bekçi alımı ne zaman?

Bekçi alımı ne zaman yapılacak 2022

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde mahalle ve çarşıların güvenliği için zaman zaman bekçi alımları gerçekleşiyor. 2022 yılında 10 bin bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Bu sebeple bekçi olmak isteyenler başvuru tarihi ve şartlarını merak ediyor. Ancak bekçi alımlarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Bekçi alımlarına ilişkin detaylar açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Bekçi alımı başvuru şartları neler 2022

2022 bekçi alımına ilişkin ilan açıklanmadı. Konu hakkında açıklama geldiğinde başvuru şartları da paylaşılmış olacak. Ancak önceki alımlarda aranan şartlar şöyleydi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- En az lise mezunu ve dengi okul mezunu olmak

- En az 1.67 boyunda olmak

- Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak

- 31 yaşından gün almamış olmak

- Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.