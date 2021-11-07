Bekçi alımı başvuruları ne zaman 2021 bekçi alımı başvuruları başladı mı?

2021 Bekçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak? 2021'de 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağının açıklamasının ardından bekleyiş sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.

İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü henüz 2020-2021 bekçi alımlarıyla ilgili henüz açıklama yapmadı. 2021 bekçi alımları henüz net tarih belli olmasa da, Ocak ve Şubat ayları içinde ilan yayımlanması bekleniyor. Polis Akademisi tarafından resmi açıklama yapıldığı takdirde sizlerle paylaşacağız.

Bekçi maaşı ne kadar?

Bekçiler ne kadar maaş alıyor? Bekçilik için başvuru yapanların arasında en çok merak edilen konuların başında ise bekçilerin alacağı maaşın ne kadar olduğu geldi. 2020 Bekçi maaşları ne kadar araştırılıyordu.

Lise mezunu olan bekçi maaşı ne kadar?

Lise mezunu olan bekçi maaşı 4352 TL ile 4,455,14 TL arasında değişiyor.

Ön lisans mezunu olan bekçi maaşı ne kadar?

Ön lisans mezunu olan bekçi maaşı 4357,50 ile 4.400 TL arasındadır.

Lisans mezunu olan bekçi maaşı ne kadar?

Lisans mezunu olan bekçi maaşı 4, 404 TL ile 4,657,00 TL arasındadır.

Bekçi alımları yaşı kaç?

Bekçilik için başvuran kişilerin 18 yaş sonrasında yaş düzeltmeleri yapıldıysa eğer, düzeltme yapılmadan önceki yaşı bekçi alımı başvuru şartları ile karşılaştırılacak. Bekçi alımı yaş sınırı ise 31 yaşından gün almamış ve 18 yaşını doldurmuş olanlar olacak. Yukarıda da belirtildiği gibi 18 yaşından sonra yaş düzeltme yapanların işlemi, önceki yaş kabul edilecek.

Bekçi alımı başvuru şartları neler?

Bekçi alımı 2020 başvuru şartları aşağıdaki gibidir;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ilemahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m)Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarındançıkarılmamış olmak,

q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine,toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.