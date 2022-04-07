Bekçi alım başvuruları ne zaman son durum | Bekçi alımı yaş sınırı 2022

Çarşı ve mahalle güvenliğinin sağlanması için bekçiler büyük öneme sahip. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 2022 yılı içerisinde 3 bin bekçi alımı yapılması bekleniyor. Peki, bekçi alımları ne zaman?

Bekçi alım başvuruları ne zaman son durum

Mart ayı başında "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.

3 bin bekçi alımı ilanının yayınlanıp yayınlanmadığı ise merak konusu. Bekçi alımı ilanı henüz yayımlanmadı. Bu sebeple bekçi alımlarının ne zaman gerçekleşeceği hakkında şimdilik bir bilgi bulunmuyor. Alımlara yönelik bir açıklama yapıldığında haberlerimizde ye vereceğiz.

Kadro ihdas etmek nedir?

İhdas etmek; ortaya çıkarmak, meydana getirmek ve kurmak anlamında kullanılıyor.

Kadro ihdası: Bir kadroya atama ya da alım yapılması için ortada bir kadronun olması gerekir. Kadroların tümü doluysa bir alım yapılamaz. Kadro ihdası ile kadro genişletilir böylelikle alımlar yapılabilir.

Bekçi alımı yaş sınırı 2022

2022 bekçi alımlarına ilişkin henüz bir takvim açıklanmadı. Önceki alımlarda aranan şartlar şöyleydi:

2022 bekçi alımlarına ilişkin henüz detaylar paylaşılmadı. Bu sebeple güncel başvuru şartları bilinmiyor. Ancak önceki bekçi alımları süreçlerinde adaylarda aranan özellikler şöyleydi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az lise mezunu ve dengi okul mezunu olmak

En az 1.67 boyunda olmak

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak

31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.