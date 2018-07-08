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Bekçi adayları dikkat! Açıklandı

Polis Akdemisi'nin resmi internet sitesi üzerinden Bekçi alımı sınav başvuru merkezleri açıklandı.

08 Temmuz 2018 Pazar 09:43
Bekçi adayları dikkat! Açıklandı

Bekçi adaylarının merakla beklediği açıklama geldi. Bekçi alım sınavı merkezleri açıklandı. Adaylar başvuru merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile "www.pa.edu.tr​" internet adresinden öğrenebilecek.

BEKÇİ ALIMI SINAV BAŞVURU MERKEZLERİ AÇIKLANDI

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sınav kapsamında internet üzerinden ön müracaatta bulunan adaylar, şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri ve ön sağlık kontrolünden geçirilecekleri başvuru merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile "www.pa.edu.tr​" internet adresinden öğrenebilecek.

Adaylar, ilan edilen başvuru merkezlerine belirlenen tarihlerde şahsen müracaat edecek ve ön sağlık kontrolünden geçecek.

Bu aşamalarda başarılı olan adayların yazılı sınav tarihi ve sınav merkezi ilerleyen süreçte açıklanacak.

Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçlarıyla sınav giriş belgesi gönderilmeyecek.

İnternetten yapılan sınav giriş duyurusunun, tebliğ niteliği taşıdığı vurgulandı.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 09:43
  1. Bekçi Adayları
  2. Sınav

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