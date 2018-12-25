Katıldığı televizyon programında Müjdat Gezen ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tehdit eden Metin Akpınar hakkında, Cumhurbaşkanı'na hakaretten ve darbe çağrısı yapmaktan soruşturulma açılmıştı.

Bekaroğlu: Akpınar’ı kınıyorum

Karayolları Trafik Kanununda değişiklik öngören torba yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde söz alan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Metin Akpınar'ı kınıyorum" diye konuştu.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda Metin Akpınar'a açılan soruşturma tansiyonu yükseltti. Yaşanan tartışmalar üzerine söz alan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, şu şekilde konuştu:

"Metin Akpınar'ı kınıyorum, sözlerine katılmıyorum ama Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından sonra onu oraya gönderenleri de kınıyorum. İkisini de kınıyorum"