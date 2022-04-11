Çengelköy'den İstanbul Boğazı'na dökülen Bekar Deresi'ndeki kirlilik ve kötü koku sorununun hala çözülmemesi esnafın ve vatandaşın tepkisine neden oluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) sorumluluk alanı içerisinde yer alan deredeki kirlilik herkesi rahatsız ediyor. Bölgedeki esnaf ise müşteri kaybetmemek ve kötü kokunun içeriye girmesini engellemek için iş yerlerinin dış cephesine geçen sene koyduğu vantilatörleri, sorunun çözülmemesi nedeniyle hala kaldırmadı.

Bekar Deresi nerede? Bekar Deresi neden kokuyor?

Bekar Deresi, Büyük Çamlıca Tepesi'nin kuzeydoğu yamaçlarından başlayıp Üsküdar Bosna Bulvarı'ndan Çengelköy Sahili'ne kadar uzanıp Boğaz'a dökülüyor. Kokunun kaynağının kirlilik olduğu ifade ediliyor.