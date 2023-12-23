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Aktüel Bekar Bakan danışmanı oldu
Aktüel

Bekar Bakan danışmanı oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-23 16:33:00 -
Bekar Bakan danışmanı oldu

25 yıllık gazetecilik hayatına 1995 yılında İhlas Haber Ajansı’nda başlayan Osman Bekar, Reuters Haber Ajansı, SKYTürk Televizyonu ve Türkiye Basketbol Federasyonu’nda Medya Direktörü olarak görev yaptı.

Ardından AK Parti İstanbul eski İl Başkanı Mehmet Müezzinoğlu’nun da Basın Danışmanlığı’nı yapan Osman Bekar, ayrıca meclis danışmanlığı, devlet bakanı özel kalem müdürlüğü, TBMM Televizyon Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

2014 yılından 2019 yılının Mayıs ayına kadar TOKİ’de eski başkan Ergün Turhan’ın Basın Danışmanlığını yapan Bekar, son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyon, Dergi ve İnternet Portalı’ndan Sorumlu Basın Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti.

Tonya’nın Kaleönü Mahallesi’nde doğan Osman Bekar, Tonya İmamhatip Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümü’nden mezun oldu. Bekar Yüksek Lisans eğitimini de Konya Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde yaptı. Sabah Gazetesi’nin Ankara ekinde köşe yazarlığı da yapan Bekar, Türkiye Spor Yazarları Derneği ve Dünya Spor Yazarları Derneği üyesidir. Bekar aynı zamanda Ankara Tonyalılar Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesidir.

Bekar, Cahit Turhan’ın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak atanan Adil Karaismailoğlu’nun göreve gelmesiyle birlikte bu bakanlığa Basın ve Halkla ilişkiler Müşaviri olarak atandı.
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