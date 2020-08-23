Ülkemizde futbol maçları yayıncı kuruluş tarafından şifreli olarak yayınlanıyor. Futbol, basketbol ve tenis müsabakalarını izlemek için sporseverlere aylık paketler sunuluyor. Bilindiği gibi maç yayınlarına şifresiz ulaşmak yasal değil. Süper Lig maçlarını izlemek isteyenler beinsport’tan paket satın almak durumundadır. ancak beINsport internet sitesinden ücretsiz olarak videolara ulaşmak ise ücretsizdir. Peki, beinsport maç özetleri nasıl izlenir?

Beinsport canlı maç

beinsport üzerinden maç izlemek isteyenlerin platforma üye olmaları ve paket satın almaları gerekiyor. Beinsport maçlarını televizyonlarından ya da beIN CONNECT uygulamasından izlemeniz mümkün.

Beinsport maç özetleri

Müsabakaları kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler merak ettiği karşılaşmalarının tekrarlarını, özetlerini izlemeyi tercih ediyor. beINsport maç özetlerini, gollerini internet üzerinden izlemeniz mümkün. Videoları, maç özetlerini “tr.beinsports.com/videolig” sayfasından izleyebilirsiniz.

Beinsport aylık ücreti ne kadar? | Beinsport aylık ne kadar 2020

Beinsport spor paketi üye ol | Dijiturk paket al | Digiturk yalnızca spor müsabakaları yayınlamıyor. Platformdan diziler, filmler, belgeseller de yayınlanıyor. Digiturk bu sebeple farklı paketlerle müşterilerine avantaj sağlıyor. Yalnızca spor paketleri 130 liradan başlayan fiyatlara aylık olarak satılıyor. Digiturk başvurusu yapmak ve fiyat bilgisi almak için “digiturkbasvurumerkezi.com” sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Beinsport yayın akışı

Lig maçlarının yayınlanmadığı günlerde de milyonlarca kişi spor kanallarının yayın akışlarını inceliyor. beINsport izlemek isteyen pek çok kişi yayın akışını merak ediyor. Yayın akışına beinsqort resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Beinsport üye ol

beINsport internet sitesine ücretsiz üye olarak videolara, haberlere ulaşılması mümkün. Beinsport anasayfasına girdiğinizde sağ üst köşede yer alan üye ol kısmına tıklayarak siteye üye olabilirsiniz.

Beinsport puan durumu

beINsport internet sitesinden Süper Lig başta olmak üzere pek çok ligin puan durumu ve fikstürüne kolaylıkla ulaşabilirsiniz.