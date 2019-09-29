0553 313 94 23

Bein Sports nasıl izlenir? Trabzonspor Beşiktaş maçı nasıl izlenir?

Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Peki, futbolseverler Trabzonspor Beşiktaş maçını nasıl izleyebilir?

29 Eylül 2019 Pazar 17:34
Bein Sports nasıl izlenir? Trabzonspor Beşiktaş maçı nasıl izlenir?

Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Peki, futbolseverler Trabzonspor Beşiktaş maçını nasıl izleyebilir?

Süper Lig’de 6. Hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın kritik mücadelelerinden birinde Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Peki, futbolseverler zorlu mücadeleyi nasıl ve nereden izleyebilecek?

İki mağlubiyet aldı

Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 15 maçta sadece iki kez mağlup oldu. İki takım   son 15 randevuda siyah-beyazlılar 7, bordo-mavililer 2 galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu dönemdeki galibiyetlerini 22 Ağustos 2015'te İstanbul'da ve 18 Mayıs 2019'da Trabzon'da 2-1'lik skorla aldı. Bordo-mavili ekip, rakibiyle yaptığı son 12 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.

Ligde Beşiktaş önde

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlarda galibiyet sayısında 3 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 92 lig maçında Beşiktaş 36, Trabzonspor 33 galibiyet aldı, 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 131 gole, Trabzonspor 101 golle karşılık verdi.

Trabzon'daki lig maçları

Trabzonspor, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu. İki takım lig maçlarında Trabzon'da 45 kez karşı karşıya geldi, Trabzonspor 22, Beşiktaş 14 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 9 maçta ise eşitliği bozamadı.  2'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 3'ü Medical Park Stadı'ndaki lig maçlarında Trabzonspor 62, Beşiktaş ise 56 gol attı.Geçen sezon Trabzon'da yapılan maçı 2-1 ev sahibi ekip kazanmıştı.

Öte yandan, iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig maçı, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Beşiktaş 2-1 galip gelmişti.

7 maçta tek galibiyet

Trabzonspor, evinde yaptığı son 7 lig maçında Beşiktaş'ı sadece 1 kez yenebildi, 4'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.Sahasında Beşiktaş ile yaptığı son lig maçını 2-1 kazanan bordo-mavili ekip, öncesindeki 6 maçta galibiyet alamadı. Karadeniz temsilcisi, 21 Nisan 2012 tarihinde Süper Final Şampiyonluk Grubu maçında 1-0'lık skorla kazandığı maçın ardından 6 lig karşılaşmasında Beşiktaş'a karşı 4 yenilgi, 2 beraberlik yaşadı.

Trabzonspor, geçen sezonun 33. haftasında rakibini Trabzon'da 2-1 yenerek 6 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı.

Farklı skorlar

Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

Bein Sports nasıl izlenir? Trabzonspor Beşiktaş maçı nasıl izlenir?

Trabzonspor Beşiktaş maçı saat 19.00’da beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Zorlu mücadeleyi online olarak izlemeniz de mümkün. Bunun içinse yapmanız gereken tek maç satın alma özelliğini kullanmak.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk aboneliğiniz yoksa; arzu ettiğiniz maçları ‘tek maç satın alma’ özelliği ile online olarak izleyebilirsiniz. Bunun içinse beinconnect.com.tr’den satın alma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 17:34
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Bein Sports nasıl izlenir? Trabzonspor Beşiktaş maçı nasıl izlenir?
  5. Süper Lig şifresiz maç
  6. Trabzonspor
  7. Beşiktaş
  8. Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yarın İstanbul'da hangi okullar tatil! 29 okulda eğitime 1 gün ara
    1. Yarın İstanbul'da hangi okullar tatil!..
    2. Erdoğan alışveriş yaptı! 'Poşet'..
    3. İstanbul depremi vatandaşı panikletti:..
    4. İstanbul depremi vatandaşı panikletti:..
    5. Lecce Roma maçı kaç kaç bitti?
    6. Son dakika haberi: İstanbul'da yarın..
    7. İstanbul'da deprem nedeniyle yarın..
    8. Af yasası ne oldu? Af yasası ne oldu?
    9. Aykut Kocaman Süper Lig tarihine geçti!
    10. Manchester United Arsenal maçı ne..
    11. Af yasası ile mahkumlar ne zaman..
    12. İstanbul Valiliği açıkladı! O okullara..
    13. İstanbul’da okullar yarın tatil mi 30..
    14. Bein Sports nasıl izlenir? Trabzonspor..
    15. Temel Karamollaoğlu, Kemal..
    16. Şamil Tayyar'dan Nagehan Alçıya tepki:..
    17. Pakistan'da silahlı saldırı! Ölü ve..
    18. Meme kanseri için hangi bölüme..
    19. Sevilla Real Sociedad maçı ne zaman..
    20. İnşaat alanı yakınından geçen genç,..
    21. Anket sonuçları açıklandı! İşte en çok..
    22. Dünyayı ayağa kaldıran gelişme!..
    23. Teslim olan teröristler itiraf etti:..
    24. Vatandaşlar fark etti! Sahilde erkek..
    25. Milan Fiorentina maçı ne zaman saat..
    26. Cesetleri bu sabah bulundu! Leopar,..
    27. Leicester City Newcastle United maçı..
    28. Hindistan'da şiddetli yağışlar devam..
    29. Malatya'da can pazarı! 26 yaralı
    30. Aylan bebeğin babasının yeni mesleği,..
    CHP sözcülüğü yapan Ece Üner’e AFAD Başkanı’ndan sert tepki! “Hukuki yollara başvuracağız”
    CHP sözcülüğü yapan Ece Üner’e AFAD Başkanı’ndan sert tepki! “Hukuki yollara başvuracağız”
    "Türkiye, artık NATO’yu dinlemiyor"
    "Türkiye, artık NATO’yu dinlemiyor"
    İstanbul'da bir deprem daha!
    İstanbul'da bir deprem daha!
    Erbakan'dan Erdoğan'a destek: BM'de daha önce böyle bir konuşma yapılmadı
    Erbakan'dan Erdoğan'a destek: BM'de daha önce böyle bir konuşma yapılmadı
    Yedikleri yemekten zehirlenen askerler hastaneye kaldırıldı!
    Yedikleri yemekten zehirlenen askerler hastaneye kaldırıldı!

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    Nagehan Alçı’ya “boş konuşuyorsunuz” dedi, kavga çıktı! Apar topar reklama gittiler
    Nagehan Alçı’ya “boş konuşuyorsunuz” dedi, kavga çıktı! Apar topar reklama gittiler
    Flaş 'ateşkes' iddiası: Suudi Arabistan diz çöktü!
    Flaş 'ateşkes' iddiası: Suudi Arabistan diz çöktü!