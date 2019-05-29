Behzat Ç ne zaman başlayacak? Behzat Ç ekranlara ne zaman geri dönüyor?

Bir süredir ekranlara döneceğine dair söylentiler dolaşan ve geçtiğimiz günlerde setinden ilk fotoğrafların yayınlandığı Behzat Ç. dizisi izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Bir önceki seride olduğu gibi Ankara'da devam edecek olan dizide, Erdal Beşikçioğlu'nun yanı sıra Nejat İşler, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç gibi isimler yer alacak. Peki, Behzat Ç. ne zaman başlayacak? İşte konuyla ilgili merak edilen detaylar...

Behzat Ç ne zaman başlayacak?

Çekimleri devam eden Behzat Ç. dizisinin haziran ayının sonu ve temmuz ayının başı gibi yayınlanması bekleniyor. Dizinin yapımcısı tarafından net bir bilgi paylaşımı yapılması halinde detaylar haberimizin içerisine eklenecektir.

Behzat Ç oyuncu kadrosu

Dizide eski kadrodan Nejat İşler, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol ve Ayça Eren yeniden ekibe dahil oluyor. İşler’in yeniden dizinin unutulmaz kötü karakteri Ercüment Çözer’e hayat vereceği yapımda; İnanç Konukçu, Hayalet; Berkan Şal ise Akbaba rolüyle Behzat Amir’i yine yalnız bırakmayacak. Dizinin yeni bölümleri bir internet platformunda izleyicisiyle buluşacak.