Bütün halde mühürlenmiş bonfile, orijinal tariflerde rastlanan kaz ciğeri patesi ve mantarlı iç harçla buluştuktan sonra milföy hamurlarıyla kaplanıyor. Kaz ciğerinin yerini tarifte füme et ya da jambon dilimleri alabiliyor.

Beef wellington tarifi

Yapımı için malzemeler

Bonfileyi mühürlemek için:

800 gram bütün bonfile

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım tatlı kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Yarım tatlı kaşığı ince çekilmiş deniz tuzu

1 tatlı kaşığı hardal

İç harcı için:

3/4 su bardağı ceviz içi

300 gram kültür mantarı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

8 dilim füme et

6 adet milföy hamuru

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Beef Wellington tarifi Nasıl yapılır?

Üzerinde sinir ve yağ kalmamasına özen gösterdiğiniz bonfileyi biraz tuz ve biraz karabiberle iyice ovun. En geniş tavanızı ocağa koyup ısıtın. 3 yemek kaşığı zeytinyağını da ekleyerek mühürleme işlemine başlayın. Mühürlemenin püf noktası yüksek ateşte etin kenarlarını ve üstünü pişirmek ve içinin sulu ve yumuşak olmasını sağlamaktır. Her tarafını 3 dakika çevirdikten sonra kenara alın. Etten akacak olan suyu daha sona mantarları pişirmek için ayırmayı unutmayın. Üzerine 1 tatlı kaşığı hardal sürün ve kıtırtı versin diye çekiliş ceviz serpin. Ete lezzet vermesi için 300 gram mantarı yıkadıktan ve kabuklarını soyduktan sonra bir mutfak robotu içine atın ve 20 saniye kadar çekin. Çekilmiş mantarlarınızı 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile pişirmeye başlayın. Yaklaşık 5 dakika kadar mantarları ezmeden kavurduktan sonra bonfileyi tuz ve karabiber de ekleyerek harlı ateşte pişirdikten sonra kenara alın. Tezgahınıza geniş bir streç film serin. Dondurucudan çıkan milföyler çözülünce bir merdane yardımıyla üstlerinden geçin ve açılmış hamur gibi görünmesini sağlayın. Milföyleri streç filmin üstüne yerleştirin ve arasında boşluk kalmayacak şekilde füme etleri serin. Milföyler ve fümeler bonfilenizin üstünü tamamen kaplayacak büyüklükte olmalıdır. Üstüne cevizli ve mantarlı karışımı sürün ve tam ortaya gelecek şekilde bonfilenizi yerleştirin. Kalan milföyü üstüne koyun ve hiçbir yerinde boşluk olmayacak şekilde bonfileyi kaplayın. Küçük bir kapta üzeri için zeytinyağı ve yumurta sarısını çırptıktan sonra milföyün her yerine sürün. Hazırladığınız Beef Wellington’ı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında orta karar pişmiş olması için 30 dakika pişirin. Fırından çıkardığınız Beef Wellington’ı biraz beklettikten sonra dilimlere ayırıp servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

Değişik tat arayanlara tavsiye tarifler

Gravy sos nerede kullanılır?

et yemeklerine kahverengi renk vermek için kullanılan bir sos. mısır şurubu, karamel ve soya sosu karışımından elde edilir. fırında pişen etin suyunun biraz nişasta * ile koyulaştırılarak, içine worchester damlatılarak ve de brown sugar eklenmesiyle de aynı görüntü elde edilir.

Gravy sos tarifi nasıl yapılır?

Soğanı piyaz şeklinde ince ince doğrayın. Karabiber ile birlikte yağda pembeleşinceye kadar kavurun. Unu ilave edin rengi hafif kahverengi olunca et ve tavuk suyu karışımından kontrollü olarak ekleyin ve karıştırın. Bir taşım kaynayınca ocağın altını kapatıp blender dan geçirip süzün.

Düksel sos nedir, nasıl yapılır?

Duxelles (düksel okunur) tavuk, hindi içi, çorbalar ve soslarda kullanılabilen, mantar, soğan ve aromalı otlardan oluşan bir karışımdır. Yemeklere mantar tadı katması için kullanılan bir üründür, bununla beraber aperitif olarak da hazırlanabilir.

Soğan, mantar, kekik, tuz ve karabiberi tavaya aktarın. Mantarlar suyunu salıp çekene kadar tavada çevirin. Kalan tereyağını ve sirkeyi de ekleyip hızla karıştırarak sirkeyi buharlaştırın. Gerekirse tuz ve karabiber takviyesi yapın.

Chipotle sos nedir?

kurutulmuş füme jalapeno tozu ile yapilan, güney amerika 'nin ozellikle peru ve meksika mutfaginda geleneksel bir aroma haline gelen chipotleye eklenen, sirke, tuz vs ile yapilan sostur. bazen, bu sos siselerde satilir. mayonez, hardal vs. karistirilir, yemeklere ilave edilir.

Creole sos nasıl yapılır?

Tereyağı, domates, Creole baharatları, Worcestershire, sirke, acı sos ve tatlı biber sosunu karıştırın. Tuz ve karabiber ile ayarlayın. Çabuk kaynatın, sonra ısıyı azaltın ve 20 dakika pişirin. Daha fazla lezzet geliştirmek için daha uzun pişirebilirsiniz