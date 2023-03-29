Bediüzzaman iyi ki bunu görmemiş! Vah anam vah

Sözde Nurcu Yeni Asya gazetesi yazarı Ahmet Battal, Bediüzzaman Said Nursi'ye her türlü zulmü reva gören CHP zihniyetine övgüler düzdü.

CHP'yi "dindarlar için bir fırsat" olarak gördüğünü belirten Battal, "Yazıklar olsun" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Önümüzde 14 Mayıs 2023 seçimleri var.

Demokratlar halen de tam toparlanabilmiş değiller.

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Bazı troller CHP hassasiyetini kaşımak istedikleri dindar demokratlara “CHP’li mi oldunuz, yatacak yeriniz yok” diyerek sataşıyor.

Buna mukabil AKP’den nemalanan ya da AKP’yi halen de en azından “kötünün iyisi” sanan “anti demokrat dindarlar”, AKP’ye oy vermeyecek olan “demokrat dindarlar”a daha makul görünen şu soruyu soruyorlar:

“CHP değişmez. Sadece değişmiş gibi yapar. Sizi kandırıyor ve kandıracak. CHP’nin kurduğu bir masaya ve CHP’nin oluşturduğu bir siyasete nasıl güveniyorsunuz?”

Aslında sorunun cevabını onlar da biliyorlar. Zira Millet İttifakının amacı AKP’siz bir siyasete yeniden dönmek ve siyaseti kendi normal akışına bırakmak.

O halde vereceğimiz cevap aslında basit:

Bir zamanlar AKP demokrat olmayan dindarları kendi içine çekti ve eritip bitirdi. Yapıp ettikleriyle hem siyasete ve hem de dine zarar verdi. Tek faydası din adına siyasetin foyasını ortaya çıkarmasıydı. Bunun da tesiriyle dindarlar “CHP’ye bile oy/destek veririm” demeye başladı. Bunun da tesiriyle CHP ürkerek de olsa dindarlardan da oy istemeye başladı ve bunun gereğini en azından söylemleri itibariyle yapmaya başladı.

Ama CHP diğer siyasi akımları kendi içinde eritmeye ve yok etmeye çalışmıyor. Aksine, bilhassa Demokratlara siyasi alan açıyor. Bunu da kendi eski siyasetini sürdürmek için değil Türkiye’nin siyasetini normalleştirmek için yaptığını açıkça söylüyor.

Yani Altılı Masanın içindeki CHP “ben değiştim” diyor ama 2001 AKP’sinden farklı olarak, dindar demokratlara, “bundan sonra bana ve liderime tabi olun, sadece bize güvenin” demiyor.

Bu, demokratların toparlanmasını isteyen dindar demokratlar için de Türkiye’nin demokratikleşmesini isteyen demokrat dindarlar için de bir fırsattır."