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Bedia Akartürk: Erdoğan, Türkiye için bir şans

Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan için "Cumhurbaşkanımız bence bir şans Türkiye için" dedi.

27 Ağustos 2019 Salı 20:05
Bedia Akartürk: Erdoğan, Türkiye için bir şans

Sanatçı Bedia Akartürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın türkülerimize çok değer verdiğini, bir liderin türkülerimize sahip çıkmasının çok önemli olduğunu dile getirerek övgüler yağdırdı.

"Büyük hizmetler yapıldı"

Sabah'a konuşan Bedia Akartürk şu açıklamalarda bulundu;

"Ben çamurların içinde arabayla konsere yetişmeye çalışıyordum eskiden. Şimdi yollar harika. Ülkenin en ücra köşesine bile büyük hizmetler yapıldı."

Eğer o parayı vermek istemiyorsan eski yoldan gidersin

Bakın İstanbul-İzmir otoyoluna; nasıl büyük bir kolaylık getirdi. Eleştiriliyor ama yol kısaldı. Eğer o parayı vermek istemiyorsan eski yoldan gidersin. Eskiden eziyet çekiyorduk."

Bence bir şans Türkiye için

Cumhurbaşkanımız bu ülkeye çok büyük hizmetler yaptı. Çok çalışıyor. Onu çok seviyorum çünkü ülkemize hizmet ediyor. Bence bir şans Türkiye için. Türkülerimize de çok değer veriyor. Bir liderin türkülerimize sahip çıkması çok önemli. Türkülerimiz bizim milli değerimiz çünkü" dedi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 20:05
  1. Bedia Akartürk
  2. Cumhurbaşkanlığı
  3. İstanbul-İzmir otoyolu

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